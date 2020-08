Aparece por primera vez en video 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco

Michoacán, México

En video difundido a través de redes sociales, un hombre que se identifica como 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), exige a Juan José Farías, 'El Abuelo', salir a pelear en Tepalcatepec, Michoacán.

"Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilín, Moy Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar", dice el sujeto.

En el video, grabado en un área boscosa, aparecen presuntos integrantes del CJNG con vestimenta tipo militar, armas, cascos, chalecos antibalas y pasamontañas y, frente a ellos, tres hombres sentados en una mesa con las iniciales del Cártel.

"Les reitero, soy 'Mencho', sal a pelear 'Abuelo', no eches a la gente pendeja por delante que no sabe levantar un rifle", indicó.

Además, el 'Mencho' ofrece a elementos de la Guardia Nacional de Tepalcatepec duplicar el pago que presuntamente reciben de 'El Abuelo' para que no se metan en los enfrentamientos.

"Y ustedes Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da 'El Abuelo' yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda 'El Abuelo', yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando vaya a pelear mi gente", asegura.

El CJNG ha sostenido diversos enfrentamientos en dicho Municipio con gente de Juan José Farías, "El Abuelo", ex líder de autodefensas a quien acusan de traición.

La madrugada de este sábado usuarios de redes sociales reportaron balaceras y ataques en Tepalcatepec, los cuales son atribuidos al CJNG.