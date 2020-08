"Kiko" rechazó millonaria oferta de Pablo Escobar

Buenos Aires, Argentina.

El actor y comediante Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en el programa “El chavo del 8”, reveló que el narcotraficante Pablo Escobar le ofreció hasta un millón de dólares para que animara la fiesta de cumpleaños de su hija.

En una entrevista con la cadena América TV, de Argentina, el actor mexicano recordó que en una ocasión visitó Colombia como parte de una gira de entretenimiento, y que durante ese tiempo lo contactaron empleados de Pablo Escobar.

Carlos Villagrán contó que en esa ocasión se encontraba en un hotel de Bogotá, cuando le llamaron de la recepción para decirle que tres personas querían hablar con él.

Al principio, Villagrán creía que se trataba de algunos periodistas que querían hacerle entrevistas, y los recibió amablemente en su habitación.

Carlos Villagrán saltó a la fama en “El chavo del 8”, uno de los programas más exitosos de América Latina.

“Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron: ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares'”, reveló “Kiko”.



En ese momento, el comediante sintió mucho miedo y buscó una excusa para evadir la propuesta.



Carlos Villagrán le dijo a los hombres que su contrato laboral le impedía hacer otras presentaciones en ese país.

MIRA: Lucía Méndez a Carolina Sandoval: "¿Por qué te saliste de 'Suelta la Sopa'?"



“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron”, reveló el actor.



Villagran aseguró que para evitar cualquier atentado en su contra los choferes lo llevaban por diferentes caminos desde el hotel hasta el circo con la intención de despistar a los hombres del capo de la droga en caso de que lo estuviesen siguiendo.



“Más o menos al tercer día les digo ‘ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a balear por haberme negado y prefiero regresar, regresaré en otra oportunidad’”, dijo.



Mira el video: