Romell Quioto: “Hablar de mi persona genera mucho tráfico”

Montreal, Canadá.

Romell Quioto analizó su actualidad futbolística, se refirió al fracaso de su equipo el Impact Montreal en el torneo 'MLS is Back', al compromiso pendiente de cuartos de final de la Concachampions contra el Olimpia, la Selección de Honduras camino al Mundial de Qatar 2022 y también habló de varios aspectos de su vida privada.

El delantero hondureño tocó temas de importancia. Quioto se encuentra actualmente pasando el confinamiento en su casa en Montreal ya que el Gobierno de Canadá requiere este proceso a las personas que ingresan de vuelta al país, esto tras la participación del futbolista en el campeonato en Orlando, Florida.

"Me toca estar en casa haciendo la cuarentena por 14 días, es el reglamento a seguir, toca tener mucha paciencia y esperar que los días pasen rápido", empieza diciendo Quioto en conversación en un Facebook Live de Diario La Prensa.

"Es bastante complicado, estuvimos prácticamente casi tres meses encerrados, sin poder hacer nada, luego tuvimos la posibilidad de entrenar e ir al torneo de la MLS, y ahora regresar a casa y tener que estar encerrado es un poco difícil, pero toca esperar y que esto pase lo más pronto posible", agregó al respecto.

Quioto, que trabaja desde casa con un plan de entrenamiento que le envió el equipo canadiense, cuenta la experiencia de estar en Orlando en medio de la pandemia. "Fue algo muy difícil, complicado para nosotros. Si bien es cierto todos teníamos el deseo y las ganas de jugar, pero todo el proceso a seguir fue bastante duro, habían días que se sentía que uno quería regresar a casa, pero gracias a Dios pudimos aguantar y se jugó de igual manera, sabiendo como estaba la situación en Orlando, tener que estar en un hotel encerrado, andar con mascarillas todo el día, pero son cosas que por amor al fútbol uno tiene que aceptarlas".

Romell Quioto asegura que el torneo de la MLS en medio de la pandemia del coronavirus no ha sido fácil.

PARTIDO ANTE OLIMPIA

'El Romántico' hizo autocrítica sobre el desempeño del Impact Montreal en el torneo especial de la MLS y confía en que el equipo mejorará. "Si bien es cierto, en los primeros partidos del torneo se nos dio un poco difícil para nosotros, el ritmo no era el que nosotros queríamos, no mostramos un buen nivel, pero a medida que fueron pasando los partidos nos fuímos encontrando, este equipo apunta para grandes cosas, tenemos grandes jugadores, trabajando nos vamos a entender más en la cancha".

Se pronunció al partido que el conjunto canadiense tiene pendiente contra el Olimpia en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo hondureño ganó 2-1 en la ida en Canadá. "En el torneo internacional tenemos la desventaja pero podemos ir a dar la pelea, quedan 90 minutos y la moneda está en el aire", dijo.

Quioto está esperando con ansias ese choque. "Yo siempre quiero estar jugando, tener estos parones no me gusta mucho, ojalá que la MLS se pueda reanudar nuevamente y también la Concachampions, ese partido contra Olimpia significa mucho para mí. Vamos a jugar en una cancha normal, el pasto artificial molesta un poco, no estoy acostumbrado a jugar en ese tipo de cancha, ojalá de que se nos de la oportunidad de poder avanzar", manifestó en referencia a que el primer juego se disputó en el Olímpico de Montreal y no en el estadio Saputo, casa del Impact.

El exjugador olimpista quiere que el duelo de vuelta sea en Tegucigalpa. "Para ser sincero, ese partido contra Olimpia me gustaría jugarlo en el Nacional, a mi me gusta la adrenalina, se lo que es jugar ahí, tener a la gente cerca, el ambiente de lo que genera jugar en el Nacional, pero independientemente donde se juegue vamos a tratar de darlo todo para poder ganar ese partido".

El hondureño solo marcó un gol en el torneo especial de la MLS, fue contra el Toronto FC.

Dicho encuentro se jugaría sin aficionados. "Si este partido se juega en el Nacional con estadio a reventar sería algo muy diferente tanto como para nosotros que como para ellos, ya jugar el partido sin público también tendría su desventaja y ventaja", expresa.

Quioto confía en tener equipo para remontarle al Olimpia. "Bojan para mi en lo personal es un gran jugador, el mismo caso de Victor Wanyama y (Saphir) Taïder, tenemos muchos jugadores, somos conscientes de que cada uno de ellos si se lo proponen y el día del partido estan claros, creo que podemos sacar un buen resultado".

Ya vive lo que será ese juego. "Yo siempre quiero ganar, trato de darlo todo en cada partido y este no va a ser la excepción, el día que ese partido se juegue voy a correr, a pelear y a luchar para que el equipo pueda ganar".

SELECCIÓN DE HONDURAS

Pasando al tema de la Selección de Honduras, el originario de Colón reveló que ha tenido comunicación con el entrenador uruguayo Fabián Coito. "Los días que estuvimos en Orlando, uno de esos días tuvimos reunión con el cuerpo técnico de la selección por videollamada, para mi existe la posibilidad de poder regresar a la selección nuevamente, estoy muy contento por eso. Estoy trabajando y siempre dije que la oportunidad de poder estar ahi nuevamente iba a llegar, solo estoy esperando que todo vuelva a la normalidad y que la selección vuelva a estar en sus actividades".

Conto algunos detalles de su charla con Coito. "Más que todo él está muy contento porque he estado jugando, de titular, sumando minutos, eso es importante para él y para mi persona. Poder mostrar un buen nivel en el equipo y eso te marca la pauta para ser tomado en cuenta en la Selección".

Los jugadores de la MLS pueden convertirse en la base de la Bicolor en los primeros amistosos, tomando en cuenta que llegarán con ritmo de competencia. "Pienso que sí, la Selección tiene grandes jugadores, no solo los que estamos aquí en la MLS. Yo creo que nosotros vamos a tener un nivel de ritmo más elevado que los demás, pero yo siempre he dicho que el que ande en mejor nivel es el que va a jugar".

"Yo siempre voy a querer estar en la Selección mientras se me de la oportunidad y voy a trabajar para eso", añadió.

La Concacaf anunció que la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 se jugará en nuevo formato, un octagonal que será un largo camino y agotador físicamente para los futbolsitas. "Sí, pero ya es algo que en lo personal ya estoy acostumbrado, me tocó jugar la eliminatoria pasada y también era así, me tocaba partidos en la MLS y al siguiente día me toca agarrar un vuelo, hay que estar preparado para todo lo que se venga".

SU VIDA PRIVADA

Romell Quioto en los últimos días ha sido noticia en la farándula deportiva al ser vinculado sentimentalmente con la presentadora hondureña Alejandra Rubio, algo que ambas partes negaron.

El futbolistas asegura estar "enfocado en el fútbol, mi carrera tiene que ser así. Tratar de jugar la mayor cantidad de partidos en el equipo, poder hacer muchos goles, asistencias que al final eso es lo que cuenta para mi persona. A veces se habla más de lo que hago fuera de la cancha y no se fijan en lo que hago dentro de la cancha o todo lo que tiene que pasar. Lo importante es estar enfocado en mi carrera".

Quioto cree que en las redes sociales se habla mucho de su vida privada que de lo que hace en el fútbol.

Añade que no le afectan las críticas o burlas de las que es objeto en las redes sociales por este tipo de situaciones extradeportivas. "Son cosas que a mí no me afectan, son tantas cosas. A veces sacan de todo. Demuestro dentro de la cancha que al final no me afecta en nada, trato de estar tranquilo, sereno, enfocado, que eso es lo importante, mi carrera, el fútbol y lo que yo haga fuera de la cancha no tiene nada que ver, trato de llevar mi vida a mi manera, como siempre la he llevado. Todos trabajamos para darnos los lujos, para darnos una buena vida, a la familia, esto es así, a veces te toca, a veces no".

El ariete catracho cree que el hablar de Romell Quioto "genera mucho tráfico (en las redes sociales) porque muchos jugadores suben fotografías con sus autos, en sus casas, y nadie habla de ellos. No sé porque cuando yo subo una foto con algo o haciendo algo, ya hacen de todo".

En diciembre del año pasado, el jugador mostró su lado más humano al llevar alimento a un asilo de ancianos y en el Hospital Escuela en víspera navideña. Quioto espera "que hablen de las cosas buenas que uno hace afuera de la cancha, a veces hago las cosas porque me nacen, porque quiero hacerlo, en el país hay mucha gente que necesita, mucha gente que se está muriendo de hambre, que no tiene que comer. Tampoco espero que me saquen en los medios, pero que se fijen en las cosas buenas que uno hace".