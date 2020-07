Tres directores del Laboratorio de Virología han renunciado en menos dos meses

Tegucigalpa, Honduras.

Desde que inició la pandemia en el país, hasta el 26 de julio, tres directores del Laboratorio Nacional de Virología han presentado su renuncia ante la Secretaría de Salud.

Microbióloga Miriam Aguilera

Miriam Aguilera, expresidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, manifestó que "es preocupante la situación cuando los procesos no se detienen en el Laboratorio de Virología y cuando no hay una cabeza".

Recordó que "el Laboratorio de Virología es la cara que representa al país, pero en esta pandemia el problema ha sido la injerencia de personas que no son microbiólogos".

También denunció que "la señora Claudia Sikaffy ha usurpado las funciones del jefe del Laboratorio de Virología, ante eso la ministra de Salud debe definir cuáles son las funciones de ella".

Por otro lado, aseguró que se está trabajando en la mora para dar los resultados de 3,500 pruebas, a su vez, advirtió que no permitirán la injerencia de personas que no conocen nada de microbiología y virología.

Doctor Tito Alvarado

El infectólogo Tito Alvarado lamentó que en corto tiempo hayan tres renuncias y en una etapa tan avanzada de la pandemia en el país.

"No sé los motivos reales, pero deben nombrar a alguien más lo más pronto posible, ya que esto ocurre en un momento inoportuno, estamos en una catástrofe de salud, por lo que ahora todo está en manos de la ministra", puntualizó.

Doctora Elsa Palou

La exministra de Salud, Elsa Palou, afirmó que dentro del Laboratorio Nacional de Virología "hay un desorden administrativo y técnico. Sabemos que hay equipo usado y nuevo que no se está utilizando, tampoco están realizando las pruebas diarias que se requieren, las cuales deben ser de entre 2,000 a 3,000".

Palou dijo que deben nombrar a un gerente que ponga orden, que tenga conocimiento de administración y biología molecular, caso contrario, a un gerente administrativo y un jefe técnico.

"Es importante tener un control de calidad a nivel interno y externo, también debe existir una auditoría forense una vez que elijan al nuevo personal capacitado, ya que esa área es fundamental en el manejo de la pandemia", señaló.

A las 12:00 del mediodía de este jueves, la ministra de Salud se reunió junto con la doctora Karla Pavón y varios microbiólogos para llegar a un acuerdo, ya que ellos piden que los dejen trabajar y se nombre a la doctora Mirla Ivone como jefa del Laboratorio Nacional de Virología.

Tres renuncias

La última en decir no fue la doctora Keydi Navarro, quien fue nombrada en el cargo el pasado 2 de julio. La galena expuso en su misiva que "en 28 días establecí los canales para poder desempeñarme de una manera correcta, pero debido a problemas familiares de índole personal, me limitan al poder avanzar de la manera que exige dicho cargo y más aún frente a la pandemia de COVID-19, por lo tanto, notifico de mi no continuidad como jefa del Laboratorio Nacional de Virología".

A su vez, sugirió para el puesto al doctor Gilberto Nodarse, quien tiene una maestría en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad Alimentaria, con componentes gerenciales y administrativos, además de diplomados en Gestión de Recursos Humano, Validación de Métodos de Ensayo, Entrenamiento con RT-PCR para Detección de Patógeno. De igual forma recomendó a la doctora Mirla Ivone, quien coordina la Unidad de Gestión de Calidad del Laboratorio Nacional de Vigilancia y ha sido asistente de confianza de las jefaturas anteriores, así como a la doctora Claudia Díaz, microbióloga del Laboratorio de Virología.

El pasado 2 de julio la doctora Alba Paz presentó su renuncia de la dirección del Laboratorio de Virología ante la ministra Alba Consuelo Flores. La titular de Salud mencionó que la doctora Alba Paz había pedido retirarse debido a que estaba por jubilarse, además de tener un trabajo en el Seguro Social.

Flores sostuvo que la decisión de la doctora Paz fue porque no podía con ambas responsabilidades, pues el Laboratorio Nacional de Virología requiere de un trabajo prácticamente las 24 horas debido a la alta demanda por la pandemia del coronavirus.

"Son razones estrictamente personales las que me obligaron a dejar mi cargo", apuntó en ese momento la doctora Alba Paz.

El pasado 13 de junio, el doctor Engels Banegas interpuso su renuncia al cargo ante la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, doctora Karla Pavón. “Situaciones externas de la Secretaría de Salud están afectando mi trabajo con el laboratorio, por lo que presento mi renuncia al cargo del jefe del Laboratorio Nacional de Virología”, citó el escrito.

"Dejo en este período todo lo estimado para la respuesta de COVID-19, tanto las solicitudes que fueron presentadas para la estimación de insumos, materiales y equipos que por suerte están en proceso de llegada al país", agregó la carta del doctor Engels, quien ostentó dicho cargo desde mayo de 2016.