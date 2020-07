Axel López aún no responde a Invest-H por hospitales faltantes y equipos dañados

Tegucigalpa.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) continúa esperando una respuesta de Axel López sobre los cinco hospitales móviles que aún no llegan al país.



Invest-H compró siete hospitales móviles para hacer frente a la pandemia del coronavirus; los primeros dos (con capacidad para 91 camas) llegaron el 10 de julio pasado, pero de los restantes hospitales móviles (con capacidad para 51 camas) no se tiene información.



El general José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la junta interventora transitoria de Invest-H, informó que la única vía por la que se han comunicado con Axel López ha sido por medio de correo electrónicos.





"Hemos mandado cinco comunicaciones y estamos esperando la respuesta de él y también hemos mandado reclamos por el equipo en mal estado y las condiciones (usado)", dijo esta mañana el general Leva Bulnes.



Axel López es el representante de Elmed Medical Systems Inc. y de Hospitales Móviles, las empresas en Turquía que vendió los siete hospitales móviles a Invest-H, que en ese momento era dirigida por Marco Bográn.



El general José Ernesto Leva Bulnes explicó que la junta interventora dio un tiempo para que Axel López responda sobre los otros cinco hospitales y el equipo médico que llegó dañado en los módulos ya recibidos.





El exmilitar no reveló el tiempo límite que dieron a Axel López.



Agregó el presidente de la junta interventora que Invest-H pidió a López detalles de dónde están siendo fabricados los otros hospitales móviles, para que una comisión especial o una firma internacional se desplace hasta la fábrica y pueda verificar lo que se está construyendo.



"Queremos que nos de respuesta y tengo entendido que se comprometió a darla. Las notificaciones han sido por correo eléctrico donde ha dicho que nos va a contestar y estamos esperando una fecha límite para que nos conteste; vamos a esperar", indicó Leva Bulnes.



Y agregó: "El pueblo hondureño necesita transparencia y se la vamos a dar... sé que se va a encontrar la verdad".

Secuestro de documentos en Invest-H

Este jueves la Agencia Técnica de Investigación Criminal llegó a las oficinas de Invest-H en Tegucigalpa para decomisar documentos sobre las compras durante la pandemia.

El presidente de la junta interventora aseguró que desconocía que estas acciones del Ministerio Público ocurrirían hoy y que "me di cuenta por la televisión.



Sobre este tema dijo que "la Atic es parte del Ministerio Público y estamos para colaborar con las autoridades, creo que es parte de nuestro mandato en el PCM".





Indicó el general Leva que a pesar de que la junta fue juramentada hace una seman, "hasta hoy habíamos decidido no entrar a esas oficinas porque hubo mucho personal contagiado con Covid".



Reveló que hasta mañana tienen planificado llegar a las oficinas de Invest-H y que lo harán en compañía de un notario para que se tome nota de cómo reciben las instalaciones. "Todavía no he puesto un pie en esas oficinas, cuidándome de no manosear información delicada, porque sabemos todo lo delicado de esto", agregó.



Y finalizó: "Ellos (Atic) tienen todo el apoyo nuestro de haberlo hecho hoy, ojalá hagan un muy buen inventario".