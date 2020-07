Brayan Beckeles ya superó el coronavirus: “Me trataron bien en el Nashville y la MLS”

Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

El 6 de julio no lo olvida Brayan Beckeles, ese día conoció que era positivo por coronavirus. El equipo Nashville SC estaba por debutar en el torneo 'MLS is Back', pero debido a que varios de sus jugadores fueron confirmados con el virus no jugaron el certamen en Orlando, Florida.

El exjugador del Vida y Olimpia atendió un Facebook Live con Diario LA PRENSA donde mostró su alegría al superar el COVID-19, ya entrena con su equipo a la expectativa de volver a jugar en agosto en la temporada de la liga estadounidense. “El propósito de Dios es más grande que uno”, sostuvo de inicio el futbolista de 34 años y mundialista en Brasil 2014.

El virus en su cuerpo es historia, siempre tuvo el apoyo médico y ahora goza de buena salud. “Nos quedamos con lo bueno, ahora es de prepararnos bien, el torneo volverá en agosto si Dios lo permite. Estamos con la ilusión de defender en una cancha a la familia del Nashville”, afirmó.

Y agregó: “Terminé la cuarentena, me trataron bien en el Nashville y la MLS, lo superamos, ya salieron negativas las pruebas. Tenían que ser de esa manera las cosas para cuidar a todas las personas. Tuvimos que ser responsables, el equipo lo tomó bien, los entrenos han sido positivos”.

Junto con el FC Dallas, donde milita el catracho Bryan Acosta, se convirtieron en los equipos que no jugaron el campeonato por el tema sanitario. “Hablé mucho con él, Acosta es de mi ciudad, estaba triste, pero sabíamos que era lo necesario. El torneo ha sido un éxito, por algo Dios nos puso esta prueba, la superamos bien como equipo y cuando esté todo normal demostrar que estábamos preparados. Hoy por hoy vale primero la salud”.

Brayan Beckeles cuando llegaba a Disney World, Orlando, para disputar el torneo de la MLS.

“Al terminar de pasar la cuarenta seguimos entrenando y trabajando, esperamos que el torneo va a seguir. Se comenta que serán 18 partidos, entrenar y no jugar estresa, debemos echarle ganas”, sostuvo.

PEGADO A LA TV

La ausencia del Nashville en el torneo MLS is back hizo que Beckeles pasara muy al pendiente del campeonato y sobre todo de sus compatriotas en los demás clubes.

“Era una ilusión para todos, pero esto ha perjudicado a todo el mundo entero, nosotros tratamos de ser positivos. El tiempo nos puede favorecer como equipo”, rescató.

Continuó sobre el campeonato que se está desarrollando: “Nunca había visto tanto fútbol de la MLS, los he visto a todos... me encantó ver a Andy (Nájar)”.

COMPATRIOTAS

Beckeles se rindió en elogios con sus compatriotas Alberth Elis, Maynor Figueroa, Boniek García, Roger Espinoza, Romell Quioto, Douglas Martínez y Andy Nájar, de este último lo ve como el mejor.

“Andy será el mejor de la Liga si Dios lo proteje, tiene un potencial tremendo, sabe lo que quiere y es muy centrado. En el fútbol te tocan pruebas complicadas, debe ir poco a poco y se ha preparado bien, estos minutos (debut contra Portland) le dieron la confianza que necesitaba. Con esto gana el fútbol y los hondureños. Andy con Los ángeles FC lo pueden ganar, marcarán mucha diferencia.Tomó la mejor decisión de quedarse en Estados Unidos, si no es este año el próximo será el mejor de la MLS”, destacó el también exfutbolista del Boavista de Portugal y Necaxa mexicano.

Beckeles luciendo la camiseta del Nashville SC.

EN HONUDRAS

Brayan Beckeles desea que pronto vuelva el fútbol profesional en la Liga Nacional, que de momento no tiene fecha para comenzar el torneo Apertura.

“Todos tomarían el riesgo por volver a la cancha. Se le puede encontrar la solución para jugar, todo es de organizarse, hay riesgo siempre. Los que manejan el país deben ver también estas circunstancias para que vuelva el fútbol u otro deporte”, afirmó.