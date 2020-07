Así sobrevive Selvin Guevara a la pandemia: “Hay compañeros que no tienen ni para comer”

San Pedro Sula, Honduras.

La crisis provocada por el coronavirus en Honduras también ha pasado factura en muchos jugadores de la Liga Nacional que al no estar jugando tampoco reciben salario. Este es el caso del juvenil de Marathón, Selvin 'El Pibe' Guevara, quien emprendió un negocio de venta de comida los fines de semana frente a su casa.

“La situación después que se paró el Torneo Clausura en marzo no ha sido nada fácil. Nosotros los jugadores nos hemos acostumbrado a un estilo de vida y ahora no es como uno quiere, pero ahí vamos buscándole a la vida”, dijo.

El talentoso jugador de los verdes comentó que al principio de la pandemia tuvo que sacar de sus ahorros. “Al principio tuve que ir sacando de mis ahorros para vivir, esto está muy duro, la verdad, saber que no tienen para darle de comer a tu familia no es tan sencillo”, relató.

Marathón ha ido pagando poco a poco a los jugadores, pero todavía hay una pequeña deuda, asegura Guevara. “Hay ansiedad por volver a jugar, ojalá que esto pase lo más pronto posible, ya que de lo que uno gana le ayuda a la familia. Hay compañeros míos que ya no tienen ni para comer, y uno aunque sea con arroz y frijoles se sostiene”, comentó.

El jugador Selvin Guevara da trabajo a otras personas en el negocio llamado 'Carnes el Pibe'.

“Hay una pequeña deuda todavía, gracias a Dios el club ya ha salido con lo más difícil, pero espero lo den pronto porque lo necesitamos. Hay otros jugadores que no ganan tan bien y se la están viendo difícil”, comentó.

PARA SOBREVIVIR

'El Pibe' no se queda con los brazos cruzados y desde hace dos meses y medio vende carne asada para ayudar a su familia.

“Tengo que vender carne asada para sobrevivir, el negocio lo puse enfrente de mi casa para buscar uno pesos de más, ya que la situación no es nada fácil, vendemos los sábados y domingos, el puesto se llama 'Carnes el Pibe', gracias a Dios la gente ha respondido y nos ha sido bien, lo puse cuando empezó la pandemia, hay que buscarle a vida para no solo estar sacando”, relató.

El exjugador del Real España relató que hay compañeros suyos que no tienen para sostenerse. Marathón optará por la juventud el próximo torneo, el volante Selvin Guevara tiene claro que tendrá mayor responsabilidad en el campo.

'El Pibe' entrena en las canchas del Yankel Rosenthal para no perder ritmo para el inicio del torneo Apertura.

“Desde que llegué al club sabía de la responsabilidad que voy a tener y el profesor Héctor Vargas me ha ayudado mucho en eso, y es una gran persona, si me fui a Marathón fue por él y por el club que siempre pelea campeonatos”.

El mundialista con la Sub-20 en Polonia 2019 espera regresar a su nivel y buscar jugar los Olímpicos con la Sub-23 el próximo año. “Mi idea es consolidarme en el club, ofertas no he tenido, tengo como meta jugar el preolímpico con la Sub-23 y buscar salir al extranjero, veremos qué pasa, primero hay que recuperar mi nivel”, argumentó.

El juvenil catracho no tiene miedo del covid-19, pero siempre es cauteloso con tomar las medidas de bioseguridad. “Hay que tomar siempre todas las medidas de bioseguridad siempre, miedo no tengo pero hay que cuidarse y ojalá no nos vaya a pegar esa enfermedad”.

Guevara (de 21 años) considera que la Liga tiene que dar respuestas rápidas sobre el comienzo del Torneo Apertura 2020.