Hospitales móviles llegaron con vaporizadores usados y en mal estado, denuncia MP

Tegucigalpa.

Vaporizadores usados y en mal estado fueron encontrados en el interior de uno de los hospitales móviles que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró a Elmed Medical Systems y Hospitales Móviles.

El Ministerio Público denunció que durante la inspección del hospital móvil de San Pedro Sula se encontró un lote de vaporizadores usados.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que en uno de los contenedores con equipo para la zona norte del país hallaron 22 vaporizadores con sus respectivos accesorios en mal estado.

Posteriormente se detectaron otros 22 vaporizadores, también en mal estado, los cuales corresponden al hospital móvil de Tegucigalpa; de esta manera son 44 vaporizadores en mal estado en total. De acuerdo al reporte de las autoridades, el equipo caducó en 2016, por lo que representan un grave riesgo para la salud de los pacientes infectados con coronavirus.

Al finalizar la inspección las autoridaeds detallarán la totalidad de los vaporizadores encontrados. Los vaporizadores contaban cada uno con su circuito de anestesia y kit de manguera de oxígeno.

Vaporizadores no son para pacientes con Covid-19

Carlos Umaña, anestesiólogo del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, dijo que con solamente observar las imágenes de los vaporizadores "no son nuevos y ese equipo viene usado y lo más preocupante es que vienen vencidos.

En declaraciones al noticiero Hoy Mismo agregó que el equipo prácticamente "está echado a perder, pero no son para tratar pacientes Covid-19".

El galeno no solo lamentó que los vaporizadores llegaron usados y en mal estado, sino que el equipo no puede ser reparado en Honduras. "Aquí no se reparan porque son de alta complejidad y no tenemos esa tecnología biomédica", apuntó.

El doctor Umaña agregó que esos vaporizadores no se podrán ser usados para pacientes con Covid-19, pues en Honduras la anestesia que se está aplicando a las personas con coronavirus se hace de manera intravenosa total; en cambio esos nebulizadores con para gases anestésicos en quirófanos y "ese hospital no trae diseño para quirófano de una Unidad de Cuidados Intensivos", señaló.

Invest-H compró siete hospitales móviles para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país. Los primeros dos hospitales llegaron el 10 de julio pasado, mientras que los restante cinco pueden arribar al país entre agosto y septiembre.

El proceso de compra, compra, traslado e instalación de los hospitales móviles ha sido foco de atención debido a denuncias de supuesto fraude y otras irregularidades por parte del exdirector de Invest-H, Marco Bográn, quien sin consultar al consejo directivo procedió con la compra.