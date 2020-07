Futbolista hondureño Luis Guzmán vence el coronavirus y es dado de alta

Tegucigalpa, Honduras.

Luis 'Guicho' Guzmán ha ganado una de las batallas más importantes de su vida. El futbolista hondureño del Real de Minas de Danlí fue dado de alta este viernes tras superar el virus del COVID-19.

Guzmán habido sido internado en el Hospital del Tórax en donde estuvo con oxígeno por varios días, sin embargo las buenas noticias aparecieron y el defensa logró vencer esta terrible enfermedad tras una semana hospitalizado.

El exjugador del Motagua ha querido dar su testimonio tras sobrevivir al coronavirus que afecta al mundo. El 'Guicho' se mostró agradecido con el personal de salud que lo trató en el hospital.

Luis Guzmán es futbolista del Real de Minas.

“Fue un propósito de Dios el haber venido acá, conocer a la gente que está acá adentro, vivir lo que está viviendo el pueblo hondureño con esta pandemia. Agradecerle a los médicos que se han comportado a la altura, yo no me puedo quejar, desde que viné he tenido una buena atención", ha dicho el zaguero.

Luis Guzmán recomendó a las personas tomar siempre las medidas de bioseguridad.

“Recomiendo a las personas que sigan en sus casas, que hagan caso a las medidas de seguridad, esto es una realidad, no es un juego, si no se ataca a tiempo se puede perder la vida”.