Diputado hondureño con Covid-19 es ingresado de emergencia a UCI

Tegucigalpa.



Francisco Paz, diputado hondureño por el partido Libertad y Refundación, fue ingresado este viernes al Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa, tras sufrir complicaciones de salud provocadas por el nuevo coronavirus Covid-19.



El parlamentario hondureño fue trasladado de emergencia desde el departamento de El Paraíso hacia la capital.



El expresidente de Honduras y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, confirmó en su Twitter que Francisco Paz fue llevado de emergencia a Tegucigalpa, por lo que pidió a su seguidores que se unieran en oración.







Jorge Cálix, también diputado de Libre en el Congreso Nacional, informó que su compañero fue remitido a la sala de cuidados intensivos del Seguro Social, adonde "deberá luchar por su vida".



“‘Chico’ es un luchador y no me cabe la menor duda que va librar esta batalla como todas las que ha librado en su vida y vencerá este virus”, comentó Cálix.







Agregó que Francisco Paz fue llevado hasta el Seguro Social porque no podía seguir siendo tratado en el hospital Gabriela Alvarado en Danlí, porque no cuentan con oxígeno que requería el diputado.



Jorge Cálix también contó que el suegro del diputado Francisco Paz murió hace pocos días contagiado con el nuevo coronavirus, de igual forma la suegra y esposa presentan contagio por Covid-19.