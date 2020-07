Ex primera dama Rosa Elena de Lobo sale de la cárcel de mujeres

Tegucigalpa, Honduras

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, salió este jueves de la cárcel de Támara después de que los tribunales anticorrupción ordenaran su libertad.

El ex presidente Porfirio Lobo Sosa llegó a recogerla al Centro Femenino de Adaptación Social en Támara, Francisco Morazán.

Un Tribunal de Sentencia de Honduras ordenó este jueves la liberación de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, quien guardaba prisión luego de ser detenida en su casa y encarcelada el 28 de febrero de 2018, por corrupción.



El mismo tribunal revocó la prisión preventiva que pendía contra Saúl Escobar, quien fue secretario privado de Bonilla cuando fue primera dama del país centroamericano.

Bonilla y Escobar, según la resolución, deberán permanecer bajo el cuidado de sus apoderados legales, rendir un informe al mes y tienen prohibido salir del país.



Además, no podrán asistir a reuniones o sitios a los que asistan los demás imputados en el caso, que fue denominado "Caja chica de la dama", testigos, peritos y cualquier otra persona involucrada.



La ex primera dama fue condenada en septiembre de 2019 a 58 años de cárcel por ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, en tanto que Escobar a 48 años por ocho delitos de fraude, en un caso en el que, por primera vez en la historia de Honduras, una ex primera dama fue capturada y enviada esposada a prisión.

El ex presidente Porfirio Lobo Sosa al momento de llegar a la cárcel.



Luego de salir de la prisión, subrayó que se siente "bien", porque volverá a reunirse con su familia, que en la prisión le trataron bien y que ha sido "una experiencia" que ha sabido superar.

El abogado defensor de Bonilla, Juan Carlos Berganza, indicó a los periodistas que la resolución del Tribunal de Sentencia se aplicó con base en el derecho procesal penal, revocando "la medida de prisión preventiva por sustitutivas".



Berganza no descarta que el Ministerio Público presente un recurso en contra de la resolución del Tribunal de Sentencia, y dijo que quedan a la espera del nombramiento de un nuevo tribunal para un nuevo juicio oral y público, en el que demostraría "la inocencia" de la exprimera dama.