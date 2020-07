Denovan Torres: “Tuve que vender un carro para sostenernos en estos momentos”

San Pedro Sula, Honduras.

Denovan Torres no ocultó que vive una gran incertidumbre por si jugarán o no el Torneo Apertura 2020, también pensando en el salario que deben recibir. Este confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19 no le ha resultado fácil.

“Uno debe buscar cómo generar ingresos. El sueldo de un futbolista no es mucho”, afirmó el arquero de 30 años y héroe del noveno título del Marathón en el Torneo Clausura 2017/2018.

Cuatro meses de cuarentena, ¿cómo son estos días para un futbolista?

La verdad que difícil porque uno vive del fútbol y es bastante estar cuatro meses sin lo que es estar jugando, sin estar recibiendo un pago.

¿Cuánto tiempo tiene de no recibir un salario?

Con el equipo se llegó a un acuerdo de recibir el pago de todo lo que nos debían en dos partes. A finales de mayo recibimos una parte y para estas fechas estamos esperando el llamado para recibir la otra parte que nos adeudan.

¿Hay compañeros que la pasan mal?

Sí, creo que en general. El sueldo de un futbolista no es mucho, es más para pasar, y más ahora por la situación en el país todo se vuelve más difícil.

¿Hay preocupación por el hecho de que no se tiene fecha de inicio del Torneo Apertura?

Sí, esa es la incertidumbre que hay, es una preocupación que nos ha puesto de otra manera a generar dinero.

¿En su caso qué fue lo que realizó?

Siendo muy sincero y, porque de mí depende mucha gente, tuve que vender un carro VIP que tenía para poder sostenernos en estos momentos. Lo hice porque la familia depende de uno y estos momentos son difíciles, creo que todos estamos viviendo esta situación en la Liga Nacional.

¿Ha analizado un panorama sin fútbol durante este semestre, sin recibir un pago?

Para todo el grupo que yo conozco en Marathón la hemos pasado difícil, pero hay que hacer conciencia y no solo quedarse esperando ese dinero que debe dar el equipo, sino que uno debe buscar cómo generar ingresos.

¿La directiva de Marathón ha hecho todo lo posible para cancelarles?

Orinson Amaya (presidente) siempre ha sido responsable y nos ha hablado con la verdad, por eso se llegó a un acuerdo de pago, él ha sido sincero y confiamos en que habrá pago próximamente. No soy de los que se queda en la casa esperando que el equipo resuelva todo, uno siempre tiene que buscar, con toda la seguridad del caso, la manera de generar ingresos.

¿Qué actividades realiza en esta cuarentena?

Gracias a Dios tengo la posibilidad de ir a correr a la sede, prácticamente solo están los guardias cuidando, y lo hago en la mañanita y en la tarde.

10 años de formar parte del primer equipo tiene Denovan Torres, toda su carrera ha sido en el Marathón.

¿Ve con incertidumbre jugar en medio de una pandemia?

Sinceramente así como son las autoridades en el país está bien difícil jugar, a mí parece difícil que regrese el fútbol por todo lo que se vive alrededor, prácticamente no se hace nada para lograr detenerlo.

¿Si hoy o mañana comienzan la pretemporada iría con ese miedo a entrenar?

Sí, y es un poco complicado porque uno no sabe cómo se encuentran los demás. Tal vez uno se encuentre bien, pero los demás no se sabe. En mi caso me encuentro con mi familia, soy el único de ellos que puede salir, e imaginen si lo hago y regrese solo para infectarlos, es complicado. Hay que tomar los protocolos muy buenos.

¿Comparte que la Fenafuth debe ayudar con alguna parte del millón de dólares que recibió por parte de la FIFA?

Sí, porque es difícil para los directivos y para nosotros; pero sería bueno dejar de rogar mucho. Esto tiene que ser parejo para todos y no solo para una parte.

¿Cómo está su situación contractual con el Marathón?

Por ahí tengo seis meses de contrato, tal vez se puede jugar o no.

¿Han hablado de renovación?

Para ser sincero no hemos tocado ese tema, pero creo que todo pasa por el rendimiento.

¿Ha tenido ofertas?

Gracias a Dios he tenido ofrecimiento de equipos y agradezco que me tomen en cuenta. Por ahí se tuvo la oportunidad de Honduras Progreso, con la Real Sociedad, también en La Ceiba y el Platense. Dios sabe por qué hace las cosas, uno solo debe trabajar y luego vienen los frutos.