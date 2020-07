Por desacuerdos no reubican hospital móvil de Villanueva

VILLANUEVA.

La reubicación del hospital móvil ubicado en Villanueva, Cortés, no fue posible ayer por supuestos desacuerdos entre autoridades de Salud y la Alcaldía, por lo que el centro de triaje sigue funcionando en zona vulnerable a inundaciones.

El hospital dejó de brindar servicio por 24 horas el pasado miércoles por la filtración de agua provocada por una tormenta.

De emergencia, las autoridades de la Secretaría de Salud, Municipalidad y Copeco se reunieron para buscar un mejor lugar para instalar el hospital.

5.5 Millones costó el hospital El lugar es usado como centro de triaje y para estabilizar pacientes, pero no funciona las 24 horas.

Debido a que pobladores no permitieron que lo llevaran a la colonia Independencia, decidieron reubicarlo en el mismo predio con la condición de mejorar el terreno. Seis días después el hospital sigue funcionando en el mismo lugar.

Juan Carlos Aguilar, coordinador del Comité de Emergencia Municipal de Villanueva, dijo que con apoyo de la empresa privada y la alcaldía lograron elevar y nivelar el terreno.

Ayer se había acordado comenzar la reubicación, por lo que equipos técnicos de Copeco llegaron de Tegucigalpa, pero se encontraron con la sorpresa que las autoridades aún no se habían puesto de acuerdo para autorizar mover el hospital al nuevo lugar.

“Ya el predio está listo y también le pondremos una capa de arena para evitar futuras filtraciones, se hicieron canales de alivio”.

Aguilar dijo que “se preparó el plantel y Salud dijo que no era adecuado reubicarlo allí porque no llena las condiciones, todo fue hecho bajo ingeniería, hasta allí llega la función municipal, no sabemos por qué tomaron esa actitud”.