“No me vuelvo a ir”: hondureña en vuelo humanitario desde España

San Pedro Sula.

Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, Alba Laurinda contó ayer a su llegada a San Pedro Sula los difíciles momentos que vivió con su hijo de 5 años en España al quedarse sin empleo durante la pandemia.

Alba, originaria de Tegucigalpa, viajó en 2009 a Barcelona en busca de una mejor vida, sin embargo, por los duros obstáculos que tuvo que atravesar, sobre todo desde hace tres meses que se quedó sin empleo, decidió enlistarse en el vuelo humanitario que llegó ayer desde Madrid en el que viajó con otros 277 compatriotas.

1,400 Viajeros diarios Es el promedio que registra regularmente el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en donde operan más de 10 aerolíneas.

“Con esto del coronavirus me quedé sin trabajo. Yo trabajaba de limpieza en casas, en lo que me saliera, también trabajé en un restaurante. Ya con esto (la pandemia) no podía seguir pagando donde quedarme, los alimentos, todo”, compartió Alba, quien regresó a Honduras con su pequeño hijo de nacionalidad española.

Pablo Pérez, del personal de apoyo del vuelo humanitario, informó que el Gobierno financió el viaje a un costo de L8.4 millones para repatriar a los 278 compatriotas que llegaron ayer desde Madrid a San Pedro Sula en un vuelo de la aerolínea Air Europa que aterrizó pasadas las 2:00 de la tarde.

Por la tarde llegaron los hondureños desde Madrid.

“La Cancillería se involucró mucho. Logró gestionar no solo un vuelo sino dos. Originalmente el Congreso Nacional aprobó el apoyo para 300 compatriotas y con el segundo vuelo suman 580 personas. Ha sido una buena labor”, dijo Pérez.

El segundo vuelo de compatriotas desde Madrid se prevé llegará el 27 de este mes con una cantidad similar de viajeros.

“Me fui el 7 de noviembre porque no había mucha oportunidad de trabajo. Iba con la ilusión de encontrar trabajo, pero esta pandemia arruinó todo. Gracias a Dios de regreso a mi país”, expresó María de Jesús Hernández, otra ciudadana que venía en el vuelo humanitario.

“Se sufrió mucho. No había trabajo ni la alimentación necesaria. Vivía con una amiga”: María de Jesús Hernández, viajera

Actualmente el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales se encuentra cerrado, sin embargo, está atendiendo los vuelos humanitarios y los vuelos de carga.

Personal de salud recibió a los viajeros a su llegada y les tomó la temperatura, además les pidieron sus direcciones para que un equipo sanitario les llegue a hacer las pruebas de covid-19 a sus residencias.

“Hemos sufrido mucho. Yo tenía en España 20 meses. Me había ido porque no había trabajo, pero hoy descubro que Honduras es un país maravilloso, no me vuelvo a ir”, comentó otra de las viajeras que aseguró fue víctima de extorsión.

Decenas de familiares esperaron pacientemente y con mucha alegría a los viajeros. Muchos tenían años de no verse.

Por la tarde llegaron los hondureños desde Madrid.