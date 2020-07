No hay muertos luego del violento enfrentamiento en cárcel de Támara, informa INP

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que no se registraron muertos luego del fuerte tiroteo que se registró este lunes, en horas de la mañana, en el interior del Centro Penitenciario Nacional de Támara, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.

En el enfrentamiento entre privados de libertad y custodios resultó herido un militar, quien fue trasladado al Hospital Militar en donde recibió asistencia.

"No fue una reyerta entre privados de libertad, tampoco hay fugas de reos. Fue un ataque dirigido contra los custodios penitenciarios. Informamos que no hay heridos ni muertos, debido a que las fuerzas militares no respondieron con disparos, pese al violento ataque de parte de los reclusos", dijo Digna Aguilar, vocera del INP, a medios de comunicación.

Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) realizaron el conteo de los casquillos y harán la investigación correspondiente para identificar a los responsables. Hasta el momento se conoce que los disparos, salieron de los tres módulos del centro penal.

Además, detalló que realizarán requisas para decomisar las armas con las que se realizó el ataque por parte de los reos.

Vecinos alarmados y cercanos a la zona del centro penal captaron en video en el momento en el que se escuchaban las fuertes detonaciones dentro de este lugar.

Los familiares de los privados de libertad se encontraban preocupados en las afueras del penal de Támara y muchos permanecieron ahí hasta saber si había personas muertas.