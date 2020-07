En vivo: Real Madrid está venciendo al Leganés con gol de Sergio Ramos

Madrid, España.

Consumado el título de la Liga de España tras su victoria sobre Villarreal, Real Madrid está venciendo 1-0 en la primera parte ante el Leganés del mexicano Javier Aguirre obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos daría con los huesos del equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre en LaLiga Smartbank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

Al minuto 9, el capitán Sergio Ramos puso el primer tanto del encuentro al marcar de cabeza.

En el once inicial de los blancos presentan muchos cambios con respecto al duelo previo frente al Villarreal pero en el que estará el delantero francés Karim Benzema, quien lucha por un trofeo de máximo goleador de la competición que está casi imposible tras el doblete de Messi contra el Alavés.

Benzema busca superar a Messi en el Pichichi pero no la tendrá nada fácil. El francés llega con 21 goles y el argentino cuenta con 25 tantos.

Diez triunfos consecutivos que Zinedine Zidane desea que sean once antes de conceder unos días de vacaciones a sus jugadores para que recarguen pilas y encarar el intento de remontada europea el 7 de agosto ante el Manchester City.

ALINEACIONES TITULARES:

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Tarín, Siovas, Jonathan Silva; Ruibal, Amadou, Recio, Bryan Gil; Manu.

Real Madrid: Areola; Lucas, Militao, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Isco; Vinícius, Asensio y Benzema.