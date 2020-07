Andrés Elvir, de productor de cine hondureño a pizzero durante la pandemia

San Pedro Sula, Honduras.

Del deseo de consentir a sus sobrinas con una deliciosa pizza en medio del confinamiento, nació en Andrés Elvir (35), director de cine y fotógrafo profesional hondureño, la pasión por este arte gastronómico, el cual se ha convertido en su forma de generar ingresos durante la pandemia.

Elvir, conocido entre sus amistades y el medio artístico como "El Hippie", se ha dedicado durante ocho años a trabajar como consultor independiente en publicidad audiovisual para diferentes marcas nacionales y extranjeras. Sin embargo, de la noche a la mañana se quedó sin trabajo a causa del confinamiento.

A raíz de esta situación, al igual que muchos creativos hondureños, emprendió en un nuevo rubro y poco a poco se ha abierto camino con su pizzería, Arthepizza.

"Mi trabajo siempre ha estado relacionado con la comida, ya que en mi profesión me dedico a hacer food styling (fotografiar alimentos, platillos y productos realzando las características de cada uno) por lo que siempre he sentido pasión por la gastronomía", dijo Elvir a Diario La Prensa.

Andrés también ha tratado de mantenerse activo con su profesión impartiendo clases y conferencias virtuales.

En su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar en la producción de programas de cocina para la televisión, desarrollando así su paladar y buen gusto. Sin duda, cada experiencia lo preparó para poder emprender en este difícil momento.

Pedidos Busque en Facebook e Instagram @Arthepizza o mensaje de texto por medio de Whatsapp al teléfono 9542-1538.

"Aprendí a hacer pizzas para mi familia durante el inicio de la cuarentena. Le tomaba fotos al resultado y las compartía en las historias de mi Whatsapp, siempre recibía buenos comentarios de mis amigos. De pronto una colega, Daniela Naranjo, me escribió y me pidió que le hiciera dos para el día siguiente, ahí comenzó Arthepizza", comentó.

Este talentoso emprendedor sampedrano lleva dos meses realizando, sin parar, deliciosas pizzas que han sido entregadas en diferentes puntos de la ciudad y alrededores Choloma, La Lima, Chamelecón, El Progreso, entre otros, dejando muy contentos a los clientes con el producto y con ganas de probar nuevamente.

Una de las características principales de Arthepizza es que consiente a sus clientes con sus pedidos personalizados. "Me han hecho todo tipo de pedidos, hasta pizzas sin queso para las personas intolerantes a la lactosa", comentó Andrés.

Su secreto es elaborar las pizzas con el mismo amor y dedicación con el que se las prepara para su familia, ya que afirma que cada cliente lo merece.

Además, sigue un estricto control de higiene que comienza a las 5:00 a.m limpiando y desinfectado todos los utensilios de cocina, el cual repite al finalizar la jornada para asegurarse que todo quede completamente esterilizado.

"Estoy muy contento y agradecido de tener la oportunidad de emprender y darle a cada familia un momento de alegría a través de mi comida. He recibido comentarios muy gratificantes de las personas que han degustado mis pizzas y esa es la mejor recompensa para mí".

El arte culinario que Andrés lleva en el alma, hace que sus pizzas parezcan que fueron elaboradas por un experto de mucho tiempo, pues tienen una base perfectamente crujiente que se combina con una rica salsa de tomate e ingredientes que hacen una deliciosa sincronía de sabores en la boca.

La jornada de trabajo Andrés comienza cada día a las 5:00 am y termina a las 10:00 pm.

"Un cliente me escribió después de recibir el producto y me dijo: 'Usted debería poner una advertencia, ya que sus pizzas provocan pleitos, mis hijos se estaban peleando por el último pedazo'. Realmente me puse muy contento porque me encanta saber que mi comida gusta mucho", agregó el elocuente y amigable 'Hippie'.

En su menú cuenta con una gran variedad de especialidades que van desde la pizza de jamón, pepperoni, margarita, hawaiana, vegetariana, suprema, carnívora, hasta las cuatro estaciones y mucho más. Todo para satisfacer a los comenzales.

Gracias a la buena recepción que ha tenido de su producto, también se está preparando para vender hamburguesas, ceviche, ensaladas y seguir agregando más opciones para sus comenzales.

"Creo que todos hemos podemos aprender algo nuevo en esta pandemia si nos lo proponemos. No es un momento fácil, pero con la actitud y las ideas correctas podemos salir adelante trabajando fuertemente. En mi caso, deseo expandir el negocio a Tegucigalpa, Marcala y La Esperanza, si Dios así lo permite, espero seguir llevando mi sazón y seguir siendo una fuente de empleo", concluyó.