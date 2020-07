Militares rechazan críticas y aseguran que resguardarán hospitales

Tegucigalpa, Honduras

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Tito Livio Moreno, reaccionó de manera airada ante las críticas que se hacen a la institución castrense por no facilitar sus instalaciones para el tratamiento de enfermos por el Covid-19.

"Estamos para luchar juntos contra este virus, no es para estar con palabras, queriensdo decir cosas que no ayudan a combatirlo. Es con hechos, es de frente para ayudar al que lo necesita. Ustedes saben quiénes son los que nos critican y no es el momento de estar dividiendo al pueblo hondureño para ganar notoriedad", aseguró al finalizar una misa en conmemoración al 51 aniversario del cese de hostilidades de la guerra entre Honduras y El Salvador en julio de 1969.

Sobre la propuesta de abrir el Hospital Militar para atender a pacientes con Covid, Moreno Coello, dijo que ese sanatorio atiende a 250 mil personas que son los oficiales activos, retirados y sus familias.

Agregó además que el Hospital Militar lo mantienen los miembros de las Fuerzas Armadas con el aporte del seis por ciento de su salario, mes a mes, es decir que no es una carga y en este momento está lleno con familiares de los miembros de la institución castrense.

Hospitales y corrupción

El militar destacó que en el caso de los hospitales móviles, las Fuerzas Armadas van a contribuir en todo lo que sea necesario para que estén lo más pronto posible sirviendo al pueblo hondureño.

"En ese sentido vamos a hacer la custodia y poner técnicos para colaborar con los expertos que vienen del extranjero para armarlos y ponerlos en función y después se dará la protección necesaria para que se mantengan".

Aseveró que, si así lo requiere el Estado de Honduras, las FFAA, van a poner a disposición a sus mejores oficiales con mayor capacidad financiera, administrativa y conocimiento hospitalario para administrar los hospitales.

Además se mantuvo al margen de opinar sobre el mal manejo de los fondos destinados a atender la crisis por la pandemia,

"Las Fuerzas Armadas no son un ente judicial, y esa institución castrense está de frente sirviendo y para eso está la institucionalidad del Estado de Honduras como los organismos contralores y el Ministerio Público. Yo los invitó a los que no están haciendo nada, más que criticar que se sumen y que después de que pase esta pandemia hagan lo que tengan que hacer, pero ahorita es el momento de que nos unamos y luchemos juntos contra esta pandemia”, insistió el general.