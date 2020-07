El podcast con las noticias de Honduras y el mundo del jueves 16 de julio

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del jueves 16 de julio de 2020.

La ministra de Salud de Honduras, Alba Consuelo Flores, ofreció hoy declaración ante el personal del Ministerio Público por la compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia de coronavirus que afectan el país. El interrogatorio, por parte del Ministerio Público, se relaciona con las supuestas irregularidades en la adquisición de equipo médico y de los hospitales móviles, de los cuales solo han llegado dos y aún se desconoce si están completos.

Evelyn Bautista, quien hace 13 días asumió el cargo como directora de Inversión Estratégica de Honduras, decidió renunciar de manera irrevocable ante el Consejo Directivo de dicha institución y ante el presidente Juan Orlando Hernández, aduciendo que es más que evidente que no existe un ambiente de confianza ni de responsabilidad personal, profesional e institucional que le permitieran desempeñarse con eficiencia.

Ante la renuncia, el abogado Gustavo Solórzano, director legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo que no se aprobó el plan operativo presentado por Bautista porque "no correspondía a ley" ya que “era prácticamente aceptar que las compras que se habían hecho, y en donde el Cohep no estuvo de acuerdo, eran actuaciones válidas por parte de Invest-H”. Agregó que el Cohep rechaza las declaraciones de Bautista ya que "en ningún momento se ha dañado ni el honor, ni la imagen de nadie”.

Las fuertes lluvias que afectaron la zona norte del país el miércoles por la tarde y noche inundaron el hospital móvil ubicado en Villanueva, por lo que las autoridades analizaban trasladar a otro sector las instalaciones que tuvieron un costo de 5,5 millones de lempiras. La reubicación del hospital móvil había sido confirmada por la directora departamental de Salud de Cortés, doctora Dinora Nolasco, pero debido a la oposición de la población, se tuvo que dejar en el mismo terreno.

El Congreso Nacional aprobó este jueves un decreto que autoriza a Finanzas para que aplique medidas pertinentes en materia de racionalización y disminución del gasto público. El objetivo del decreto es realizar todas las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para disminuir el presupuesto general de ingresos y egresos en el porcentaje que sea necesario.

Tras varias reuniones sostenidas entre los empresarios, trabajadores y el Gobierno, se determinó aplicar la figura del caso fortuito para extender las suspensiones laborales derivadas de la emergencia que sufre el país por el COVID-19. Carlos Madero, ministro de la Secretaría de Trabajo, indicó que se no se necesita que haya una reforma al Código del Trabajo en el Congreso Nacional, ya que aplicarán la figura del caso fortuito, la cual establece que si las motivaciones para la suspensión persisten, en este caso por la pandemia, se puede prorrogar legalmente el tiempo de suspensión laboral.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó que se han adaptado a nuevos mecanismos para continuar brindando clases a los educandos del país. Agregó que desde hace más de cuatro meses, las autoridades de Educación aseguraron que se ha alcanzado una cobertura del 72% del total del estudiantado con los mecanismos virtuales vía teléfono, clases por televisión y radio.

Internacional

El secretario del Departamento de Seguridad Interior, Chad Wolf, anunció que la frontera con México y con Canadá va a permanecer cerrada para la mayoría de los viajes para frenar el avance del coronavirus al menos hasta el 20 de agosto. Wolf, que está en el cargo de forma interina, confirmó los reportes de esta semana de que Canadá mantendría el cierre, y dijo que Washington renovó un cierre que se prolonga desde hace cuatro meses.

La ciudad de Nueva York, que hace cuatro meses se convirtió en epicentro de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, reabre con limitaciones y con "cautela" desde este jueves y en los próximos días algunas atracciones turísticas como el parque del High Line, la Estatua de la Libertad, el Jardín Botánico, el Zoológico o el Acuario. La Gran Manzana aborda el próximo lunes la fase cuatro de su reapertura, la más avanzada del plan de recuperación del estado.

Florida dio cuenta este jueves de su peor día de la pandemia de covid-19, al reportar 156 muertes, un registro que confirma que el estado sureño se ha convertido en el epicentro de la epidemia en Estados Unidos. Las muertes siguen al aumento exponencial de contagios observado desde principios de junio, dado el tiempo entre la infección, la hospitalización y la muerte.

Brasil registró en las últimas 24 horas 45,403 nuevos casos de coronavirus, con lo que superó el listón de los 2 millones de contagiados, así como 1,322 nuevas muertes, con lo que las víctimas por la pandemia pasaron de 76,000, informó este jueves el Ministerio de Salud. Tras cuatro meses de la primera muerte, 2,012,151 han sido casos confirmados de COVID-19 y 76,688 fallecidos por la pandemia.

Ante un aumento descontrolado de casos de COVID-19 en Panamá, las autoridades sanitarias han salido a la calle en busca de contagiados asintomáticos en un intento de frenar la dramática situación que vive el país en las últimas semanas. Equipados con trajes de bioseguridad desechables y mascarillas, personal del Ministerio de Salud acude desde hace meses "casa por casa" realizando pruebas de hisopados con el fin de encontrar nuevos casos, que hasta la fecha ya suman 49,243.

Deportes

El Real Madrid se proclamó campeón de La Liga de España tras imponerse 2-1 al Villarreal en la 37 jornada liguera, con un doblete de Karim Benzema, destronando al Barcelona en un campeonato marcado por la pandemia de coronavirus.

Lionel Messi dio la cara y habló sin rodeos luego de que el Barcelona perdió 1-2 ante Osasuna dejando oficialmente como campeón de la Liga de España al Real Madrid. Messi señaló que el club catalán debe de mejorar mucho e inclusive señaló que de seguir jugando así podrían quedar eliminados a manos del Napoli en la vuelta de octavos de final de Champions (ida 1-1).

Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, habló con el programa radial 'Súper Combo del Deporte en Cali' y no ocultó que es casi un hecho que el futbolista no seguirá en el conjunto blanco e inclusive señaló que le gustaría verlo como colchonero.

Los partidos de la Serie A italiana seguirán disputándose a puerta cerrada hasta, al menos, el próximo septiembre, cuando comenzará la temporada 2020-2021, informó este jueves el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, quien prometió trabajar con compromiso para que a partir de ese momento sea posible reabrir los coliseos.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa ya acaricia el ascenso a la Premier League con el Leeds United, que necesita sacar un punto de sus últimos dos encuentros para estar en la máxima categoría del fútbol inglés la próxima campaña. Este jueves de deshizo del Barnsley gracias a un gol en propia puerta de Michael Sollbauer en la primera parte que allanó el camino de los de Bielsa.