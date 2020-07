Sector construcción tiene 175,000 trabajadores parados

San Pedro Sula.

El sector construcción está perdiendo millones de lempiras diariamente debido a la crisis sanitaria en el país. Apenas un 30% de los proyectos públicos y privados se están ejecutando a nivel nacional.

La construcción genera más de 250,000 empleos directos y el doble de indirectos, las inversiones anuales en proyectos superan los L3,000 millones, es un sector que ha tenido un crecimiento significativo en los ultimos años; sin embargo, con la crisis sanitaria está teniendo cuantiosas pérdidas.

Arnaldo Martínez, presidente del capítulo noroccidental de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declaró a Diario LA PRENSA que están trabajando en un 30% del total de las obras entre públicas y privadas.

“Hemos estado implementando los protocolos de bioseguridad y han estado funcionando”: Arnaldo Martínez, presidente regional de la Chico.

“Tenemos muchos empleados a quienes se les paga el salario, el costo operativo es muy alto para estar manejando un 30% de los proyectos. Eso está afectando financieramente a las empresas porque no podemos ir avanzando en los proyectos que tenemos ya contratados y en los que están por venir”.

Estimó que las pérdidas en la construcción pueden andar en unos L55 millones diarios.

De 250,000 trabajadores, unos 75,000 son los que están laborando, los demás están inactivos.

“Hemos demostrado que estamos aplicando los protocolos de bioseguridad. Deben darnos la oportunidad de ir retomando los proyectos bajo los esquemas de seguridad. Nuestro resultados han sido bastante buenos, somos rápidos al tomar acciones y decisiones”, dijo Martínez.

Alrededor del 60% de los empleos que de la industria corresponden a la zona norte.

Más detalles Algunas de las obras privadas en construcción son el hotel Aloft en el barrio Río de Piedras, Paseo Los Próceres en la 1 calle, 20 avenida, un edificio de uso mixto y la plaza comercial La Foresta en el bulevar Mackay.

“Tenemos unos 175,000 empleados inactivos que tenemos que ponerlos a trabajar. Algunos proyectos están en espera mientras esto se recupera, y si esto sigue no sé qué va a pasar”, apuntó.

En los ultimos dos años, el sector construcción ha tenido un crecimiento superior al 15% por año en la zona norte.

En San Pedro Sula, el consorcio Siglo 21 sigue construyendo los puentes a desnivel, y algunos proyectos privados se están ejecutando, pero la alcaldía tiene detenidos los trabajos.

“No terminamos de entender la posición de la alcaldía si se tienen protocolos de bioseguridad y la mayoría de proyectos son a cielo abierto. Las empresas constructoras necesitan trabajar porque fácilmente pueden ir a la quiebra”, sostuvo Martínez.

Osmín Bautista, exvicealcalde y experto de la construcción, dijo que con el retorno del municipio a la fase cero, las pérdidas en el sector son muchas.

1,230 millones de lempiras es el monto de inversión que hasta la fecha ha ejecutado en las obras el consorcio Siglo 21.

“Por no permitir que se abra en mayor porcentaje el sector de la construcción, el país está perdiendo arriba de 50 millones de lempiras diarios, porque los proyectos no están al 100%”.

Bautista señaló que la situación se está volviendo insostenible por la gran cantidad de personas que dependen de la construcción debido a que es un sector que abarca a muchas actividades económicas.

“Lo que viene de aquí para adelante es peor, porque las empresas no podrán sostener más empleos, como tanto lo ha pedido el Gobierno. Después de 120 días cualquier empresa que tenga reserva no podrá más, y si no se le da oportunidad de seguir trabajando es muy difícil que resista”, destacó Bautista. Más de mil nuevos proyectos se ejecutan a nivel nacional, en San Pedro Sula superan los 300.

Medidas

Melina Martínez, gerente de proyectos de Siglo 21, indicó que la construcción es uno de los sectores más aptos para el trabajo en estos tiempos de pandemia, porque la mayoría del personal trabaja a cielos abiertos y en grandes espacios en los que se logra el sano distanciamiento.

“El Colegio de Ingenieros Civiles y la Chico se ha encargado de capacitar a las empresas en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad”.

Agregó que como Siglo 21 están implementando el distanciamiento con señalización, entradas escalonadas a los proyectos, rutinas de limpieza y desinfección en herramientas y materiales, equipo médico en el área para el control de los colaboradores y equipo de bioseguridad como mascarillas, entre otros.