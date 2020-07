TikTok: despiden a directora de primaria por imitar a Paulina Rubio

Redacción.

La directora de una primaria en España subió un video imitando a Paulina Rubio en TikTok, sin imaginar que eso provocaría su despido de la institución educativa.

Aunque Elena Cuétara cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años en el campo educativo, un video de ella imitando a la cantante de música pop en estado de ebriedad, no gustó nada a los padres de familia de la primaria.

En el video original, Paulina Rubio intenta dar un mensaje a todos sus seguidores sobre las medidas necesarias para evitar el contagio de Covid-19 durante la pandemia.

Elena recreó la escena dándole un sentido completamente diferente, el cual no deja de ser divertido pero eso no fue del agrado de algunos padres de sus alumnos, así que la reportaron. Acto seguido, las autoridades del colegio se comunicaron con ella.

"El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó la profesora".

Una broma

"Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el vídeo hubiera estado en mal estado. Era una broma", finalizó la ahora desempleada educadora.