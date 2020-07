Aduanas rechaza las facturas de Invest-H por “diferencias significativas”

TEGUCIGALPA.

Las facturas remitidas por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para el desaduanaje de dos hospitales móviles fueron rechazadas ayer por Aduanas porque presentan incongruencias.

El propio director de Aduanas, Juan José Vides, dijo que enviará un informe al Ministerio Público y a la Procuraduría General sobre “los hallazgos de inconsistencias entre las facturas presentadas por Invest-H en comparación al manifiesto de carga de los hospitales móviles”.

Horas antes, Invest-H se había adelantado al informar que esas facturas habían sido enviadas con errores, pero que habían pedido nuevas al proveedor. Ya “se notificó al proveedor Elmed Medical Systems para que procediera a realizar la verificación y corrección de la factura. En respuesta, el proveedor informó que fue corregida y enviada a Tegucigalpa, la cual estaría llegando este viernes 17 de julio de 2020”, informó Invest-H.

Aduanas

En un comunicado emitido anoche, la Administración de Aduanas informó que “posterior al proceso de comparación entre las copias de facturas y el manifiesto de carga (de los 78 contenedores) se identificó una diferencia significativa en relación con el monto total en las copias de las facturas presentadas contra el monto establecido en el manifiesto de carga”.

El comunicado agrega que “siguiendo con el procedimiento aduanero correspondiente al proceso de desaduanaje de los 78 contenedores, el día de ayer lunes 13 de julio de 2020 a las 12:27 de la madrugada, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) remitió vía correo electrónico copias de la documentación que amparan la nacionalización de los dos hospitales móviles, por lo cual el día de hoy (ayer) se procedió a realizar la revisión y comparación de las mismas con el manifiesto de la carga que está subido en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (Sarah), mismo que fue registrado por la agencia naviera que realiza el transporte de las mercancías”.

Investigación

La sospechosa compra de siete hospitales móviles por la suma de $47,462,500 (equivalente al 1% de las remesas enviadas por los hondureños) también está arrastrando a instituciones técnicas de reciente creación, como la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y Aduanas, a ser objeto de investigaciones de parte del Ministerio Público (MP).

Esto ocurre cuando el MP se reviste de paciencia porque las facturas de compra de los dos primeros hospitales no llegarán hoy, sino hasta el viernes por las inconsistencias detectadas.

El viernes anterior, tan solo horas después de que atracara en Puerto Cortés el buque Ijsselborg Delfzijl con los dos primeros hospitales fabricados en Turquía por la empresa Nuriş Prefabrik, el MP le advirtió al director de la Administración Aduanera de Honduras, que procedería legalmente contra él por no permitir a los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) inspeccionar los contenedores.

La Atic intervino ayer las oficinas de Arsa e Invest-H presentó las facturas rechazadas.

En la mañana de ayer, los agentes de la Atic intervinieron las oficinas de la Arsa en la búsqueda de documentos relacionados con los dos hospitales móviles.

Las autoridades incluyen entre los sospechosos a esta institución porque, según Yuri Mora, portavoz del MP, “un día antes de que llegara el barco procedente de Turquía con los dos hospitales móviles, Arsa mandó una comunicación oficial a Aduanas, en la cual le decía que el desaduanaje lo haría Arsa”.

“Arsa es una agencia de regulación sanitaria. Los fiscales no entienden por qué Arsa mandó esta información. Posteriormente, Aduanas le informa al Ministerio Público que Arsa había mandado esta información y que serían ellos los que se encargarían del desaduanaje. Es por eso que Atic llegó a Arsa a buscar documentos para saber en qué ley haría el desaduanaje”, manifestó Mora en una entrevista con LA PRENSA.

El proceso

Históricamente, para desaduanar carga, es decir, retirarla de los puertos de Honduras, el importador, sea una entidad privada, no gubernamental o gubernamental, ha requerido de la intermediación por ley de una compañía aduanera que debe presentar en Aduanas la factura, dispensa (si solicitaron exoneración) y el conocimiento de embarque, conocido como el bill of lading.

Pero el mismo viernes que llegaron los dos primeros hospitales móviles, el director de Aduanas anunció que el Gobierno a partir de esa fecha no tendría la necesidad de contratar a una empresa aduanera al momento de introducir mercancías, pues esa entidad actuaría de oficio.

De esta manera, Vides, quien además se precipitó a decir que los “hospitales vienen bien equipados” sin haberlos inspeccionado, le estaba dando vía libre a Arsa para retirar los 78 contenedores sin la necesidad de presentar las facturas que el MP sigue esperando para confirmar o descartar una estafa millonaria en esta compra.

47 millones de dólares (L1,165 millones) costaron los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a Axel López, representante de Elmed Medical Systems y de Hospitales Moviles.Com.

En todo caso, según autoridades, quien tenía que presentarse a retirar los contenedores de la terminal de la Operadora Portuaria Centroamericana eran funcionarios de Invest-H, pero el día que atracó el barco esa institución, que le compró los hospitales a Elmed Medical Systems/DBA Hospitales Móviles, no apareció en escena.

Ayer, Francis Contreras, director de Arsa, dijo que el MP, antes de la intervención de las oficinas, “nunca” le pidió documentos sobre los hospitales hechos en Turquía.

“Invest-H normalmente notifica a Arsa sobre el equipo médico, entonces lo que la institución hace es otorgar autorización para que los medicamentos ingresen o no al país. Nosotros no vemos tema de precios ni nada de eso, todo es meramente de interés sanitario”, aseguró. “Nosotros autorizamos el ingreso, pero desde la óptica técnica de igual manera tenemos que mirar la mercancía, no puedo referirme a la competencia de otras instituciones”.

Rastro

Las facturas emitidas por Elmed Medical Systems/DBA Hospitales Móviles, que son clave para el MP con el fin de esclarecer este rocambolesco negocio, seguían anoche en Miami, según la sección de rastreo del sitio web de DHL, consultada por LA PRENSA por medio del código 1047011851.

DHL, que recibió las facturas el lunes, estima que entregará el sobre en Tegucigalpa “en el transcurso del día” 17 de julio, sin embargo, Evelyn Bautista, nueva directora de Invest-H, aseguró que llegarían a sus manos este miércoles, para luego mostrarlas al M.

Tras el dilatado tiempo de espera, la Procuraduría General de la República se prepara para actuar “ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles (…)”.