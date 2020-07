Triajes móviles, más efectivos que las visitas casa por casa

3 Lugares a donde acudir: Si presenta síntomas asociados al covid-19 u otros males respiratorios acuda a estos lugares 1- Triaje Colegio de ingenieros. Ubicado frente al portón de emergencia del hospital Mario Rivas. Atiende de lunes a domingo de 7:00 am a 7:00 pm. En promedio se hacen 200 pruebas. 2- Triaje en expocentro. El horario de atención es de lunes a domingo de 7:00 am a 7:00 pm. El personal médico recibe a un promedio de 350 personas diarias. 3- Macrodistritos de salud. Uno está en la colonia Seis de Mayo y el otro en Las Palmas. Atienden de lunes a domingo de 7:00 am a 7:00 pm