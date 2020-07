Exclusiva con el presidente del Cádiz: “Choco Lozano está dejando muy en alto el pabellón de Honduras”

Cádiz, España.

Manuel Vizcaíno es el hombre detrás del éxito del Cádiz, club donde ha destacado el hondureño Antony "Choco" Lozano y que logró el domingo el ascenso a la primera división española luego de 14 años de intentos.

El presidente del Submarino Amarillo está emocionado y atendió a Diario LA PRENSA en plena celebración. Se rinde en elogios hacia el Choco Lozano, autor de 10 goles en la presente temporada y al que considera “un jugador importantísimo” en la campaña.

¿Cuál ha sido el éxito del Cádiz?

Yo creo que ha sido la forma de conformar una familia con los jugadores de fútbol. Todos nos hemos apoyado y creído en una forma y manera de trabajar, de pelear cada segundo en cada partido. El resultado es el éxito de haber ascendido a primera división.

Se dice fácil que jugarán en primera división, pero no lo fue...

(Risas) Es una liga muy profesional, ahora vamos a una de las mejores del mundo, y conseguir llegar a esa categoría son objetivos que no se regalan. Peleamos en cada partido, ha sido una temporada larga porque son 22 equipos y hemos sabido aguantar, incluso nos han sobrado dos jornadas para lograrlo.

Han pasado 14 años desde que estuvieron en primera división, ¿cómo ha sido esa celebración?

Bueno, no hemos podido celebrar como quisiéramos debido a la situación de la pandemia en España, y decidimos no hacer ninguna celebración pública. Pero es verdad que hubo festejo de forma espontánea de la gente en las calles y cada uno de nosotros los cadistas lo celebramos de forma interna con las familias, y la verdad son momentos de mucha euforia y alegría.

El Choco Lozano llegó y lo hizo bien, ¿qué opinión le merece la actuación del hondureño?

El Choco Lozano apareció cuando tuvo que aparecer, como lo hacen los grandes delanteros. Cuando no anotaba, siempre peleaba los balones porque es un jugador muy competitivo, fuerte, potente, tuvo gol, y en las últimas jornadas fue clave para conseguir goles que nos han dado la vida contra Oviedo y Extremadura, y durante la temporada también marcó goles en momentos adecuados.

Ya es propiedad del Cádiz porque con el ascenso nos hemos quedado con el pase. En la historia del Cádiz pasa a ser un jugador importantísimo en esta temporada.

¿Cádiz hace totalmente la opción de compra por el Choco?

Sí, desde el momento de ascender esa compra se hizo de forma automática, por lo tanto Antony es jugador del Cádiz para las próximas tres temporadas.

Han sido 10 goles para el Choco, ¿lo esperaban?

Normalmente, los goleadores en cada temporada en la segunda división han dado el salto a las máximas ligas, y ha sido el caso de Antony. Vamos a poderlo disfrutar nosotros los cadistas al ejercer la compra con este ascenso.

¿A qué se debió la rápida adaptación del Choco Lozano?

Nosotros integramos a los jugadores al club como su familia, y la verdad que también hay que preguntárselo a él. Cádiz ha sido como su casa, se lleva muy bien con el cuerpo técnico, jugadores, el club, y eso es bueno.

¿Llenó las expectativas?

Yo creo que Antony ha dado lo que esperábamos de él. Con lo que aportó posiblemente ha sido el jugador más caro de esta temporada en el club, y con creces se ha ganado cada euro.

El presidente del Cádiz elogió el nivel competitivo de Antony Lozano, autor de 10 goles.

¿Cómo ha sido la interacción con él?

En alguna ocasión le he preguntado por sus inicios, su país, la familia, y la verdad que siente mucho cariño por sus raíces y origen; además, es un jugador muy humilde y muy buena persona. Es muy amigo de Fali, el famoso jugador que tuvo problemas durante el confinamiento y jugaron juntos en el Barcelona B. La verdad que está dejando muy en alto el pabellón de Honduras en la liga española.

¿Cádiz se ha interesado por otro jugador hondureño?

De momento no, hubo otro jugador al inicio de temporada, se me olvidó el nombre... incluso lo hablé con Antony, pero fue uno de los muchos de los jugadores que pasó por la lista y que no se concretó nada; pero el fútbol centroamericano es reconocido en el mundo, y más en España, donde se hace fácil la adaptación por las raíces que tenemos y el idioma. Tampoco es descartable que contratemos a un jugador de la zona cercana a Honduras.

¿Qué espera del Choco Lozano en el cierre de la temporada?

Antony ha sido titular indiscutible en estos últimos partidos y es uno de los que más ha jugado. Contra el Girona no podrá jugar, debido a que está aún eso en su cláusula, y en el último partido tal vez juegue un par de minutos; pero ya ha dado lo que tenía que dar.

¿Qué espera de Cádiz en la próxima temporada, donde enfrentarán a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid?

El Cádiz es un club humilde, valiente y atrevido, iremos a todos los campos a ganar como lo sabemos hacer.

¿Cuál es su mensaje para el pueblo hondureño que ha seguido de cerca al Cádiz?

Que se sientan orgullosos, que tienen un representante en la liga española de primera, en la liga de las estrellas, que lleva con mucho orgullo al pueblo hondureño en un magnífico nivel futbolístico.