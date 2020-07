El Ministerio Público intervendrá contenedores si mañana no llega la factura

13 Jul 2020 / 11:57 PM / Juan Carlos Rivera /

Hace cuatro meses, el Gobierno pagó $15.9 millones por los dos hospitales y aún no tiene los papeles. Invest-H no pidió la exoneración por no saber qué hay en cada contenedor.