En agosto llegan a Honduras los cinco hospitales móviles restantes, según Invest-H

Tegucigalpa, Honduras

Los cinco hospitales móviles restantes llegarían al país en agosto, confirmó este lunes Evelyn Bautista, directora ejecutiva de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

He recibido un correo del proveedor Axel López y nos ha comentado que estos hospitales móviles van a estar terminados -frabricados- dentro de tres a cuatro semanas y llegarán al país en seis semanas, aseguró Bautista.

Dato Los hospitales móviles fueron comprados en unos 47.1 millones de dólares (más de 1,174 millones de lempiras)

También informó que, según la información recibida por el proveedor, los hospitales móviles

los van a mandar en dos embarcaciones, en uno vendrán tres hospitales y la segunda embarcación los otros dos y se estaría recibiendo una semana después que llegue la primera embarcación.

De acuerdo con Evelyn Bautista, el proveedor ELMED Medical Systems Inc está trabajando a máxima capacidad con dos almacenes adicionales y con proveedores adicionales para cumplir con el compromiso.

"Estabamos inquietos por saber fechas exacta de arribo, de todo el proceso de envío de los buques", indicó.

La funcionaria también informó que ya le pidió evidencia del proceso que se lleva con los proveedores de los hospitales móviles. "Ya he tenido comunicación vía Zoom con Axel López para dar seguimiento al proceso de compra. Yo me he involucrado en las reuniones que se han tenido con el equipo".

Bautista agregó que están haciendo todo el esfuerzo para que Axel López responda por la compra de los hospitales móviles. "Mi labor ahorita, en mis gestión, es hacer que se ese señor cumpla, y si no cumple con calidad con todo el equipo que viene en estos módulos, pues habría que ver cuales son las vías legales que procederían", explicó.

Axel López contrató a la empresa Ecomax para que apoye con las instalaciones de los hospitales móviles, mientras logra solucionar el envío de los técnicos para esta actividad, señaló Bautista.

Sobre las facturas de los dos hospirales móviles que están en los planteles de la Portuaria de Puerto Cortés, dijo que tuvo que presionar a Axel López para que mandara las facturas. Ya las mandó y hoy, según la guía de DHL, llegan hoy hicimos las gestiones para que nos lo mandara a primera hora.