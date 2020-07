Roger Espinoza revela lo que hizo para llevar a Beckeles a la MLS y que otros jugadores han estado a punto de llegar

Orlando, Florida.

Roger Espinoza se prepara para el reinicio de la MLS con su equipo el Sporting Kansas City en medio del temor a contagiarse de coronavirus. La liga de fútbol norteamericana se disputará en el Complejo ESPN Wide World of Sports en Disney World, Orlando.

El torneo 'MLS is Back' se realizará durante esta temporada 2020 para marcar el regreso de la liga pos pandemia COVID-19.

El mediocampista hondureño contó en un Facebook Live de Diario LA PRENSA detalles de cómo está siendo la vida en dicho complejo, la preocupación que existe por el virus ya que varios futbolistas se han contagiado, entre ellos su compatriota Brayan Beckeles en el Nashville SC.

LA ENTREVISTA

¿Cómo llevas esto del coronavirus y cómo está tu familia?

"Gracias a Dios todos bien, mi familia muy bien. Han seguido todo al pie de la letra, se han cuidado muchísimo, al igual que yo pero es más difícil conmigo porque tengo que salir de la casa a entrenar y jugar. Y más aquí que estoy en esto (el torneo de la MLS en Orlando) es difícil saber en que lugares está uno, no sabes si el virus está cerca".

Arrancó el torneo, ¿cuáles son las sensaciones que has tenido ahora que estás en Disney World?

"La verdad que para ser sincero que la Liga (MLS) se ha tomado el tiempo de organizar esto muy bien, lastimosamente el virus ha sido el problema y no se sabe exactamente como se contrae a veces, pero como la liga lo ha planeado eso muy bien. Han salido algunos jugadores afectados, espero no ser uno de esos jugadores en el futuro. Por el momento estoy bien, es el riesgo que uno toma. Lastimosamente los jugadores del FC Dallas se contagiaron del virus, espero que esten bien ellos y puedan recuperarse muy pronto, incluso están por aquí cerca en el hotel, resguardados donde no pueden salir hasta que les pase el virus. Lo más importante es la salud de ellos".

Brayan Beckeles dio positivo al coronavirus, ¿cómo recibes este tipo de noticias cuando un compañero de Selección se contagia de este virus?

"Con mucha tristeza porque no sabe uno lo que va a pasar, un poco de susto también porque uno está aquí en el mismo lugar, es difícil no saber lo que le puede pasar a cada jugador, cada quien tiene sistema inhume diferente. La verdad que es complicado, pero es el trabajo de uno que quiere estar acá con su equipo, apoyarlo. Tratamos de cuidarnos de la mejor manera y esperamos estar bien y salir de esta".

¿Cuáles eran las demandas de los jugadores para que este torneo se llevará a cabo?

"Lo más difícil era con los jugadores que tienen familia, dejar a sus hijos, a sus esposas en casas, era algo que no le venía bien a nadie, pero al final es parte del trabajo de uno. La Liga prometió que iba a hacer lo mejor posible para cuidar a los jugadores, para que estuvieran bien aquí, pero al final algunos jugadores ya venían con el virus, es lo que se habla pero no se sabe si lo contrajeron aquí o lo traían. Es un virus que se contagia entre la gente muy rápido, vimos en el equipo de Dallas que dos jugadores y se pasó muy rápido, lo vemos un poco con Nashville también. Es lo que se peleaba con la Liga, que se quería la plena seguridad en exámenes, creo que ya se cambió un poquito y la Liga aprendió al llegar acá y lastimosamente se pudo parar el contagio entre esos jugadores. Ahorita se mira que está un poco más controlado, hay exámenes más a menudo. Estar aquí un mes iba a ser difícil mentalmente para muchos jugadores".

¿Qué tipo de exámenes les están realizando?

"Cuando uno llega le hacen un examen, el primero tras de que se baja del avión, llega directo a una clinica en el hotel, todo es nasal, no es de sangre. Luego directo a la habitación, no puede salir ningún delegado del equipo, a veces se espera de 15 a 18 horas. Ya les dicen a uno si salen negativo y ya uno puede ir a almorzar. La comida se la traen usualmente a la habitación, te la dejan afuera y cuando te dicen que estas negativo salen a comer a la sala que tenga cada equipo y después a las 5 de la tarde se hacen otro examen y al siguiente día uno y si sale bien en ese examen ya al siguiente día ya no se hace. Va día de por medio".

Roger Espinoza está listo para la vuelta del fútbol en la MLS.

¿Cómo estás mentalmente? ¿Piensas mucho en el fútbol?

"Es complicado, no le voy a mentir a nadie. Uno piensa a cada rato, cuando salgo a los pasillos, toco algo. En la mente uno siempre piensa cuando se va a hacerse el examen, se le complica porque uno piensa que lo tiene, le dicen a uno que lo puede contraer ahorita, pero no le sale cuatro días después, así que estoy pensando ahorita en cuatro días que va a pasar y después estoy pensando otra vez en las siguientes 24 horas. Y futbolísticamente unop piensa en hacer las cosas bien, ahora se preocupa por varias cosas uno, es la nueva normalidad, se tiene que acostumbrar uno. Si me preocupa mucho".

SU EQUIPO

¿Cuál es el objetivo del Sporting Kansas City en el torneo?

"Estamos super preparados para el torneo, todos los jugadores nos cuidamos muchísimo en Kansas City, esas son las expectativas del club. Salíamos poco de nuestras casas, nos cuidamos al máximo, entrenamos al máximo, nos preparamos muy bien, esperamos hacer las cosas bien. Todos han salido muy bien en los exámenes, esperamos no salga nadie mal, nos estamos cuidando aún más aquí, estamos en el torneo para ganarlo, soin las expectativas de cada jugador, del club, de todos. Para nosotros es quedar campeón y ganar los primeros tres partidos que son los que cuentan para la Liga, ojalá que se pueda llegar a esa meta".

¿Qué tanto les puede beneficiar el haber tenido la ventaja de empezar a entrenar primero? En el primer partido de Miami contra Orlando los equipos se miran faltos de ritmo...

"Hay que recordar que el Miami es un equipo nuevo en la Liga, viene empezando, se acaba de conocer este año. El Orlando City con entrenador nuevo. Nosotros esperamos estar muy bien, es muy difícil porque no hemos jugado contra ningún equipo en los últimos cuatro meses, nos ha tocado jugar entre nosotros mismo, es muy difícil saber hasta que juguemos el domingo. Nos hemos preparado, pero no puedo decirlo exactamente, aquí el clima en Orlando, con la humedad, jugando de día, de noche, va a ser muy complicado. Nos conocemos desde muchos años los jugadores, nos va a beneficiar muchísimo. Kansas City es muy caliente el verano, ojalá eso nos ayude".

COMPATRIOTAS EN LA MLS

Alberth Elis podría estar jugando sus últimos partidos con el Houston Dynamo, ¿de qué manera piensas que puede cerrar este capítulo en la MLS?

Lo bueno de Alberth es que es un jugador que mentalemente es fuerte, trabaja duro para estar de la mejor manera fisicia. Si estos son sus últimos partidos va a dar el todo, lo he visto en la Selección que se desgasta a lo máximo en los partidos y si son sus últimos partidos yo sé que está tomando una decisión, que va a hacer para el bien de él, va a ser una liga mejor que la MLS o un equipo que es mejor que en el que está jugando. Espero que lo haga de la mejor manera y si es para el futuro de él ojalá lo haga muy bien para que otros equipos lo vean y vengan para tratar de llevárselo. Muy feliz por él, estos tres meses le dieron a él para recuperarse de su lesión que tenía al principio de la temporada y que bien que no estuvo en (el partido en) Kansas City, eso nos ayudó a nosotros".

En el caso de Romell Quioto, viene el momento para que él se reinvindique y con muchos deseos de triunfar...

"Claro, todo eso lleva madurez. Algunos jugadores han vivido cosas en su vida, Quioto ha tenido momentos muy difíciles desde muy niño, eso le puede afectar a muchísimo él. Él está ahorita creciendo como persona, lo que le pasó el año pasado, lo que le ha pasado con supuestas demandas, con novias, son cosas de aprendizaje para él. Ojalá que él mejore, empezó bien el año muy bien con Montreal marcando goles en la Concachampions. Yo tuve la oportunidad de hablar con él ayer, se mira que está con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Como hondureño y como persona debemos de ayudarle, no solo a él, entre nosotros, eso nos va a llevar a un nivel más alto. Creo que nosotros como hondureños tenemos el deber de ayudar a otros hondureños, en especial a él que está en el extranjero, no es lo mismo vivir en Honduras. Son culturas diferentes, en Montreal se habla mucho el francés, va a ser muy difícil para él, le puede afectar mucho no tener a su mamá. A Quioto lo miro muy bien ahorita y espero le vaya muy bien".

Roger Espinoza habló de sus compatriotas que están en la MLS.

¿Cómo tomas el regreso de Andy Najar a la MLS?

Para mí Andy es un jugador fuera de serie, todos los jugadores hondureños lo sabemos, lo miramos muy jovencito en la Selección. En el Anderlecht muy bien, se ha lesionado mucho, pero si está muy bien física y mentalmente va a hacer las cosas bien. Estuvo en una de las mejores escuelas de fútbol se diría porque un equipo profesional siempre es una escuela. En el Anderlecht aprendió muchísimo y estuvo a punto de irse a equipos grandes. Regresa a la MLS a un equipo grande, que para mí es un equipo grande, de los mejores aun que lleva poco tiempo, es una de las intituciones que ha marcado la diferencia en esta liga con jugadores muy grandes. Se puede ver en la calidad de Andy sin haber jugado en los últimos dos años, un entrenador como Bob Bradley le dice "vente con nosotros, sabemos de la calidad que tenes, solo es de que te mantengas bien físicamente". Andy sino se lesiona lo vamos a ver en alto nivel".

Boniek, sigue siendo la insignia del Dynamo, y Maynor no afloja, siempre rindiendo y titular...

"Vamos a hablar del jovencito Boniek primero. Lleva cerca de ocho o nueve años en el Houston Dynamo o más. Cuando se habla de Boniek en Dynamo se habla de los jugadores grandes que han estado ahí, solo le ha faltado el campeonato, pero el club sabe que él es un símbolo del equipo, que la edad que tiene es lo de menos porque Boniek sigue coechando muchos partidos, asistencias, goles cuando le toca, capitán. Él es uno de los TOP 5".

"Y Maynor creo que es uno de los jugadores que ha representado de la mejor manera a Honduras, en todos los equipos que ha estado se respeta muchísimo, como Maynor no hay dos. Físicamente te puede jugar en Houston un sábado en la noche y un domingo en San Pedro en la noche y rinde. Es un animal, es un líder, una persona que aconseja mucho a los jugadores, da fortaleza, confianza y creo que va a seguir jugando muchos años más todavía. Así que por los dos me alegra, los dos me han ayudado muchísimo personalmente, les agradezco el aporte que me han dado en la Selección siempre. Maynor se va a retirar después de mí y yo llevo menos años jugando que él".

Beckeles habló muy bien acerca de tu función como enlace para que él llegara a la MLS...

"Tocó ayudarle a que viniera a la MLS, estaba a punto de traer a otros jugadores hondureños y no se dio, pero para mí es un gran jugador, prácticamente juega mi misma posición, así que lo apoyo muchísimo. Hay otros jugadores que han estado a punto también y no ha llegado la oportunidad, en el fútbol es así. En la parte de Beckeles se dio la oportunidad y con mucha jerarquía sabiendo el Nashville que podía aportar muchísimo, no pensaron dos veces en traérselo, así que tiene que ver mucho él. Yo solo en la parte de decirles como es como persona y que le iba a aportar muchísimo al club. Ojalá que se recupere ahorita".

¿Qué te parece lo de Douglas Martínez, ha empezado muy bien? Además, el entrenador que tiene en Real Salt Lake es el mismo que tenía en el Real Monarchs y confía mucho en él...

"Claro, lo ha visto desde muy joven a él, lo tuvo en las inferiores en el Monarchs. Lo bueno de él que lleva unos años jugando en Estados Unidos, cuando él llegó al Salt Lake, llegó con una mentalidad diferente, que iba a estar en el primer equipo sí o sí. Se portó muy bien, de la mejor manera profesionalmente y el entrenador que terminó en el primer equipo es Freddy Juárez, él tiene mucha experiencia con jugadores jóvenes, le ha dado oportunidad. Esperemos que siga adelante, es un club que mira a los jugadores jóvenes y que los anima, eso va a ser muy bien para él".