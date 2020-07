Denuncian que en el Hospital del Sur les prestan tanques de oxígeno a políticos

CHOLUTECA.

A la severa crisis que hay en el Hospital General del Sur por la falta de espacios adecuados para atender a los pacientes con covid-19 se suman las graves denuncias por el manejo de tanques de oxígeno en este centro asistencial.

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, denunció que del hospital se podrían estar haciendo favores a políticos y personas particulares al prestarles tanques de oxígeno para que los tengan en sus casas en caso de contagiarse.

Sépalo La capacidad del Hospital del Sur es de 150 camas, de las cuales hasta ayer 88 estaban ocupadas por pacientes con covid-19. Asimismo, deben comprar oxígeno dos veces al día.

Advirtió que está investigando el paradero de los tanques. “Fui donde Infra, que suministra el oxígeno, a preguntar qué es lo que está pasando, y uno de los muchachos me dijo que el hospital no puede decir que no hay oxígeno, lo que sí me dijo es que habían notado que no estaban recibiendo la misma cantidad de chimbos de antes. Entonces, ¿qué puedo yo suponer? Que del hospital o los están prestando a gente en las casas o a los políticos, y si están haciéndolo, Dios los va a castigar. Ahorita tengo a una persona que está investigando, y si lo descubrimos, señores, la gente los va a linchar”, expresó el alcalde Soriano.

El jefe edilicio pidió a las personas particulares que tengan tanques de oxígeno y no los estén ocupando que los regresen. La directora del Hospital General del Sur, María Antonieta Castro, respondió que tienen en inventario 236 tanques, pero que solo compran el oxígeno y que, debido al aumento de contagiados, deben comprarlo dos veces al día.

Inhumano

El presidente Juan Orlando Hernández dijo que es inhumano que se atienda a pacientes de covid-19 en carpas en el Hospital del Sur, de Choluteca, que ya se lo había dicho a la secretaria de Salud, Alba Flores, en una reunión.

“Los hospitales tienen presupuesto descentralizado; por ejemplo, esa barbaridad de esas carpas en el sur no puede volver a pasar”, manifestó.

Añadió que “el dinero lo tienen disponible y, si necesitan, se les manda más para que ellos vayan acondicionando”. Además, “tenemos que tener claridad de que eso es inhumano, es algo que no podemos tolerar.