Mipymes siguen sin poder acceder a créditos con el fondo de garantía

San Pedro Sula.

El fondo de garantía aprobado por el Gobierno de Honduras y que buscaba beneficiar a 300,000 mipymes parece ser solo una ilusión, ya que hasta la fecha los pequeños empresarios no han podido acceder a esos créditos.

Aprobado en abril y publicado su reglamento en junio en La Gaceta, el fondo de garantía para la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por la pandemia aún no está beneficiando a los negocios de la zona norte.

Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dijo que indignación es lo que expresan los agremiados porque han acudido a la banca para consultar sobre los créditos bajo el fondo de garantía; pero unos dicen desconocer el beneficio y otros les exigen cumplir con las deudas que ya tienen adquiridas para poder acceder a un nuevo préstamo.

“A algunos les han dicho que se tienen que poner al día con sus otros créditos para prestarles el dinero del alivio. Al final seguimos trabajando con la usura, ya que es inmediato, aunque nos sale caro; pero es que la banca no nos da opciones”, explicó.

Central de riesgo

El fondo de garantía establece que los propietarios de pequeños negocios podrían acceder a créditos a través del sistema financiero garantizados por un fideicomiso de L2,500 millones aprobados por el Banco Central de Honduras y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

Con la cobertura del fondo se reduce el riesgo para las instituciones financieras porque cuenta con el aval del Gobierno. Para un préstamo de hasta L300,000, la cobertura máxima es del 90%.

77% de las familias con préstamos de vivienda se han acogido a las medidas de alivio, asegura la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

“El Gobierno dice una cosa y la banca hace otra. Estamos con las tarjetas de crédito al tope, no las podemos pagar porque no tenemos ingresos”. Escobar añadió que los mipymes no están teniendo el apoyo que deberían para poder seguir sosteniendo sus negocios. Asimismo, siguen cayendo en central de riesgo por la falta de capacidad de pago.

Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), afirmó que en las cooperativas y bancos dicen no haber recibido ningún aviso sobre este apoyo a la mipyme.

“Esto es desesperante porque si las entidades financieras no saben, no sabemos qué hacer nosotros”. Carranza agregó que no solo no van a poder generar 20,000 empleos en lo que queda del año, como lo habían anunciado si recibían los créditos, sino que también se perderá al menos un 5% de los empleos en el valle de Sula por falta de financiamiento.

70% de las microempresas que tienen créditos en el sistema bancario readecuaron sus préstamos, asegura la Ahiba y la CNBS. Más de 346,293 acudieron al alivio con préstamos personales.

“Nos hacen cerrar otra vez, que ya estábamos contentos por poder trabajar, y la preocupación es que si no tenemos financiamiento las deudas incrementan”.

Según datos oficiales, la banca ha otorgado más de 1,274,666 alivios a los clientes del sistema bancario, 49,092 son microempresas, 758,735 usuarios de tarjetas de crédito, 43,443 a banca pyme y 5,951 a empresas de mayor tamaño.

Menotti Maradiaga, presidente de la Fedecámara, dijo que es necesario que el Gobierno junto con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) den una conferencia de prensa en donde informen a las mipymes sobre el beneficio, ya que hay mucha desinformación.

“Cuando van al banco, algunos dicen desconocer que ya estén aprobados. Por otro lado, el Gobierno afirma que ya los bancos están autorizados, es una incertidumbre que está volviendo al sector mipyme desconfiado con los proyectos del Gobierno”.

Según datos oficiales, se han desembolsado 1,850 millones de lempiras para respaldar préstamos de las mipymes y de las Empresas de Mayor Tamaño (EMT).Para las mipymes se han ejecutado L1,250 millones y las grandes empresas L650 millones.