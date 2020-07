Autorizan contratar a personal de Salud que solo le falte tramitar título universitario

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional mediante una sesión virtual este martes aprobó un decreto el cual autoriza a la Secretaría de Salud y centros de asistencia médica privada del país, la contratación de los profesionales de la Salud que ya cuenten con la carta de egresados, aunque aún no hayan alcanzado el título de médico extendido o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Esta medida se toma en consecuencia con la necesidad de contratar más profesionales de la Salud en medio de la emergencia a causa del COVID-19 que enfrenta el país. Sobre el tema, el presidente del Congreso Nacional y profesional de la medicina, Mauricio Oliva, explicó que esta iniciativa fue consensuada con el rector de la Unah, Francisco Herrera.

Diputado Mauricio Oliva

“El rector Herrera me ha manifestado que no hay ningún problema y me ha asegurado que, en paralelo y en la medida de su capacidad tomando en cuenta las circunstancias actuales, está haciendo lo posible para acreditar el título de estas personas”.

De igual forma, el presidente Oliva aclaró que esto no significa que no se dará prioridad aquellos médicos que estén desempleados en la actualidad. “En Choluteca, por ejemplo, a pesar que se ha hecho oferta publica por los medios de comunicación, no hay oferta suficiente de médicos que quieran ir a trabajar, no podemos obligar a nadie, esto se trata de habilitar a los que quieran trabajar”, apuntó Oliva.

El parlamentario reiteró que esta iniciativa es para darle la oportunidad a esos médicos ya egresados que aún no tienen su título y que han manifestado el deseo de incorporarse.

Importante

El personal contratado únicamente con la carta de egresado deberá adjuntar el título profesional del área en que fue contratado, una vez que la respectiva universidad emita el mismo.