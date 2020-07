El distanciamiento social es "insuficiente" ante posible transmisión aérea del coronavirus

California, Estados Unidos

Estados Unidos, el país del mundo mas golpeado por la pandemia del coronavirus, superó el lunes los 130.000 muertos, con India en el tercer puesto por número de infecciones, mientras científicos advirtieron a la OMS que la enfermedad puede transmitirse por vía aérea.

A pesar de los intentos en muchas partes del planeta por volver a la normalidad y reactivar la alicaída economía global, las infecciones totales superaron los 11,5 millones, con más de 536.000 muertes, desde que el nuevo coronavirus fue reportado por primera vez en China a finales del año pasado.

En Europa, la Gioconda se desconfinó en París con la reapertura del Museo del Louvre, y la pandemia parece estar más bajo control, aunque en España se han ordenado nuevos cierres en Galicia y en una zona del interior de Cataluña ante la aparición de nuevos brotes.

En Brasil, segundo país del mundo más impactado por la covid-19, bares y restaurantes de Sao Paulo, la capital económica de la nación, volvieron a recibir clientes, en una nueva fase de reapertura tras más de cien días de cuarentena parcial. El desconfinamiento también avanza en Perú, que el fin de semana pasó la marca de los 300.000 casos.

En México, con más de 256.000 contagios reportados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se hará la prueba para detectar el virus antes de viajar el martes a Washington, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump en su primera salida al extranjero en 18 meses en el cargo. Algunos funcionarios y gobernadores han dado positivo luego de estar en contacto con él.

Expertos critican al gobierno mexicano por la ausencia de pruebas de detección masivas, y cuestionan que AMLO, como se conoce al mandatario, no utilice tapabocas en sus actos públicos.

- "Literalmente en casa" -

El mismo debate tiene lugar en Estados Unidos, que brega por aceptar el distanciamiento social y el uso de tapabocas para frenar los contagios, mientras algunos de los hospitales del país han advertido que pueden verse desbordados por el aumento de las infecciones.

Las celebraciones del fin de semana por la fiesta nacional del 4 de julio, durante los cuales Trump no apareció nunca con barbijo y afirmó falsamente que "el 99%" de los casos no son graves, fue eclipsado por la creciente evidencia del azote de la pandemia en el Sur y Oeste del país.

"La covid-19 ha golpeado literalmente en casa. No he tenido síntomas y el examen me ha dado positivo", tuiteó el lunes la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

Estados Unidos registra actualmente decenas de miles de casos nuevos por día, con picos de hasta 57.000.

En República Dominicana, las elecciones presidenciales celebradas del domingo marcaron el triunfo del opositor Luis Abinader, pero también supusieron una explosión de las infecciones.

India, que con más de 1.300 millones de habitantes es el segundo país más poblado del mundo después de China, se convirtió en el tercero con más casos de covid-19.

Explosión en India

Las autoridades han estado levantando gradualmente las restricciones en un intento por impulsar la economía, pero el número de casos no ha parado de aumentar, con 24.000 reportados en 24 horas, que llevaron el total a casi 700.000.

Nueva Delhi y Bombay son las urbes más afectadas. Hoteles, salones de fiestas, y hasta vagones de ferrocarril se adaptaron para brindar atención a los enfermos, incluso con camas fabricadas con cartón.

Y en Australia, donde el brote del virus se había controlado en gran medida, nuevos brotes en Melbourne obligaron a las autoridades a aislar el estado de Victoria del resto del país.

- Revisar pautas sanitarias -

Entre las reaperturas y los rebrotes, científicos internacionales urgieron a las autoridades, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a revisar las directivas vigentes, señalando que el virus puede propagarse por el aire mucho más allá de los dos metros exigidos en las pautas de distanciamiento social.

"Hay un potencial significativo de exposición por inhalación al virus en gotitas respiratorias microscópicas a distancias cortas a medias", escribieron 239 científicos en la revista académica Enfermedades Infecciosas Clínicas de la Universidad de Oxford.

Instalar filtros de aire de alta calidad y evitar hacinamientos en edificios y sistemas de transporte son algunas de sus recomendaciones.

"El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados, pero según nuestro punto de vista, son insuficientes para dar protección frente a microgotas cargadas con virus que son liberadas al ambiente por personas infectadas", escribieron.

Además de los daños humanos irreparables, la pandemia está provocando una hetacombe económica, con fuerte impacto en el mercado laboral en América Latina.

Los datos de desempleo en el segundo trimestre hablan por sí solos: en Brasil se perdieron 7,8 millones de puestos de trabajo y 12,7 millones de personas están sin empleo; Chile tiene su tasa de paro más alta en 10 años; Colombia registra las tasas de desempleo urbano mensuales más altas desde 2001.