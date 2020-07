La economía no debe cerrarse, dice Dinora Nolasco, jefa de la región departamental de Salud

San Pedro Sula, Honduras

La jefa de la región departamental de Salud, Dinora Nolasco, aseguró este domingo que los nuevos casos de coronavirus está ocurriendo en barrios, colonias cuarterías, no en maquilas.

También manifestó que la economía no debe cerrarse como lo propuso Samuel Santos, vicepresidente Colegio de Médicos de Honduras (CMH y Carlos Umaña presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La funcionaria reaccionó a la advertencia de los médicos hondureños de cerrar los hospitales si las autoridades no cierran las maquilas y los negocios no esenciales por tres semanas, en San Pedro Sula, Villanueva, Choloma y La Lima, en el departamento de Cortés; Quimistán, en San Bárbara, y El Progreso, Yoro.

"Quisiera explicarles que hay situaciones que ellos, absolutamente para nada conocen. No sé porque ellos están opinando técnicamente sobre estos municipios en donde ellos nunca han ido a visitar, conocen la situación de hospitales, pero no conocen la situación del 80 por ciento de la pandemia que sucede a nivel de municipios", explicó la doctora Nolasco.

"Tanto Choloma como Villanueva tienen un sistema subrogado de Seguro Social, donde nosotros como secretaría de Salud recibimos esos pacientes que la mayoría no está recibiendo el tratamiento del Seguro Social, porque no tienen esos tratamientos, nosotros los estamos recibiendo como dirección departamental, nosotros les estamos haciendo PCR y es la secretaría de Salud la que está haciendo las visitas domiciliarias", dijo.

También indicó que "hay un montón de población en Potrerillos, Choloma, Pimienta y Villanueva que ustedes están considerando que es donde está ocurriendo el mayor contagio es a nivel de barrios, colonias y de cuarterías, así que lo que me parece es que lo que no se debería de hacer es cerrar la economía del país como ellos lo están proponiendo, sino dedicarse más a sacar el montón de médicos voluntarios del Colegio de Médicos e ir a las casas de los barrios y colonias y buscar ese montón de casos que están sucediendo en estos municipios".

Nolasco añadió que Samuel Santos y Carlos Umaña no conocen la situación del 80 por ciento de la pandemia del coronavirus en los municipios de Cortés.

El Colegio Médico debe "unirse a la lucha" que ha emprendido la Secretaría de Salud, subrayó Nolasco, quien afirmó que las autoridades sanitarias no han recibido apoyo de esa entidad.

Más temprano el doctor Santos dijo: "tenemos que poner un alto ya, no podemos seguir llorando los muertos, pero ya no más, ya no soportó este dolor, si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales, no se puede seguir llorando cada semana a un colega, esto no puede seguir compañeros".

Asimismo aseguró además que "los focos de infección son las maquilas, las comidas rápidas, centros comerciales y la industria, esto no se va a detener".