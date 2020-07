Diego Vázquez se desahoga: "Si Olimpia quedaba primero le daban el título"

San Pedro Sula, Honduras.

Diego Vázquez es claro y directo. El entrenador del Motagua no se mordió la lengua para decir que si el Olimpia hubiese quedado primero en la tabla de posiciones cuando se canceló el Torneo Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus le daban el título sin preguntarle a nadie.

El de San Martín (Argentina) acaba de cumplir 49 años y lo ha pasado en confinamiento con su familia. Mientras se tomaba su respectivo mate ofreció una entrevista en un Facebook Live con Diario LA PRENSA. "Es tiempo para tener algunas actividades que normalmente con el correr de la vida diaria no las haces, ahora tenemos un poco más de tiempo con la familia, para leer, ver series, hacer actividades en casa", empezó diciendo.

"Empeze a vivir los 50, mi abuelo siempre me decía, a los 11 años, ya empezaste los 12. Es un año más", dijo sobre su cumpleaños.

Ya entrando en el tema para que vuelva el fútbol a Honduras en época de COVID-19, el técnico argentino ve como modelo a la liga costarricense. "Tenemos el ejemplo claro de Costa Rica, que lo hicieron bastante bien como vimos todos, creo que hubieron pocos problemas de salud. Ellos manejaron muy bien la pandemia desde un inicio, creo que es un reflejo de la sociedad, lo hicieron bastante bien. Tenemos un espejo cercano para poder aprender y tratar de seguir los lineamientos de Costa Rica para poder iniciar nosotros".

La Liga Nacional no ha definido una fecha para el inicio del Torneo Apertura 2020. De hecho, siete equipos solicitaron al organismo la suspensión del campeonato hasta nuevo aviso debido a la crisis que ha provocado la pandemia en el país.

"Lo que sí necesitamos por lo menos después de tanto tiempo parado, es un medio para poder entrenar para que lleguen bien los jugadores porque no alcanza con un mes, sería tener una fecha clara. Íbamos a empezar a entrenar el primero de julio pero se volvió a cerrar todo. Lo principal es tener un mes y medio por lo menos para que los equipos hagan una buena pretemporada", comentó Diego.

Motagua está a la espera de una fecha para arrancar la pretemporada. "Tenemos ya un protocolo, incluso mandamos a sanitizar toda la sede con todas las medidas, tenemos todo armado para cuando se pueda empezar. Incluso teníamos los salvoconductos de todos para que pudieran trasladarse a entrenar, pero volvieron a la fase 1 que solo están abiertos los supermercados, entonces apartir de ahí lógicamente que paramos lo que teníamos planeado".

FÚTBOL, UNA DISTRACCIÓN

Vázquez considera que en estos tiempos de coronavirus "el fútbol es importante para la sociedad y más que la gente no puede salir, creo que es un entretenimiento importante. Es una distracción por todos los problemas que tiene la sociedad".

El club azul puede plantar una solicitud para modifcar el Torneo Apertura 2020 para que no sea tan largo por el atraso provocado por la pandemia. "No nos hemos reunidos por la situación, hemos estado hablando por teléfono. Escuche que Juan Carlos (Suazo, presidente financiero de Motagua) tiene una propuesta de cambio de calendario, pero nosotros fuímos los únicos que nos opusimos, era una locura, se perdían las semifinales, se prestaba para que equipos no fueran leales o se vendieran, que fue lo que terminó pasando. Lo cambiaron no sé para qué, para mejorar no sé qué, pero lo empeoraron, lo dijimos anteriormente".

¿Se considera una leyenda en el Motagua? se le pregunto. "No es algo que me queda decirlo yo, me parece que es algo para analizarlo los demás, no es algo que me propuse, siempre fui trabajando, partido a partido, los dirigentes me dieron la oportunidad de ser técnico de este gran equipo, lo manejé con mucha seriedad, se fue dando algo importante, acá estamos y esperamos poder seguir mejorando", contestó.

Diego Vázquez tiene historia en el Ciclón Azul, es el 'Reyes Midas' del Motagua. Ganó cinco títulos como futbolista y cinco como entrenador. "Y hay que sumarle este torneo de 27 puntos porque fuímos los mejores, es mucho mérito tener 27 puntos. Me sentí muy bien en las dos etapas, Motagua me ha tratado muy bien siempre y ha sido recíproco, hemos hecho un trabajo grandísimo con todo el cuerpo técnico, los directivos, venimos haciendo un gran trabajo a lo largo de seis años y medios ya, vine en 2014, ya vamos casi para los siete años", afirmó.

ARREMETE CONTRA OLIMPIA

Sobre esos 27 puntos con los que el Motagua quedó líder del Torneo Clausura 2020 que fue cancelado, el técnico de los capitalinos se sumó meses atrás el título y fue criticado por varios colegas. Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, dijo que "el campeonato se terminó y quedaban 12 partidos, nadie fue campeón, para mí es irreal. Cómo se va a sumar un título si no se lo dieron".

Otro que habló del tema fue Héctor Vargas. El estratega del Marathón manifestó que a él le hubiera dado vergüenza celebrar un campeonato en plena crisis. "Yo sinceramente no me hubiera sumado ese título. No podemos traficar con la sangre, ellos jugaron una final con muertos en el estadio", disparó.

'La Barbie' Vázquez respondió: "Yo no sé si sumarlo o no, pero nadie puede objetar que fuímos los mejores del torneo, ganamos los cuatro clásicos, incluso el último por una diferencia importante a Olimpia. Motagua fue el mejor equipo del torneo hasta que se paró. Ya lo de sumar o no pasa por diferentes lugares, todos los técnicos apelan al fútbol de barrio, al potrero, y lo he dicho en otras notas. Querer desmeritar lo que hizo este equipo, los 27 puntos que hizo Motagua, no me parece justo, ya después lo pueden poner como quieran, en este torneo de COVID-19 Motagua fue el mejor".

Y a continuación lanzó su dardo al vecino. "Si otro equipo estaba le daban el título, el equipo de los poderosos. De Olimpia estoy seguro, si Olimpia quedaba primero, incluso el último partido lo jugamos cuando era una fecha que el COVID estaba encima, de eso no tengo ninguna duda. Ni siquiera se le pregunta a nadie, se lo dan y listo, se acaba", dijo.

"Me parece que lo más sensato era validar todo y darle un reconocimiento a Motagua. Igual no íbamos a salir a festejar ni a cobrar premios, pero no entiendo cual fue el egoísmo de los demás de no reconocer a Motagua que fue el mejor a lo largo del torneo, lo veo como un egoísmo propio corporativo de la gente que maneja la Liga y el egoísmo de los demás clubes de no aceptar el espíritu deportivo. Yo escucho en todos lados que Motagua esconde pelotas, que el espíritu deportivo, ¿y acá dónde quedó el espíritu deportivo?", se preguntó.