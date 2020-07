Sampedrana gana beca para participar en show de baile en California

San Pedro Sula, Honduras.

Claudia Sandoval (18) es una sampedrana que desde pequeña amó el arte e ingresó al mundo del baile esperando un día poder triunfar y representar a su país en otro lugar del mundo, sueño que está cerca de cumplir tras ser nominada para participar en una presentación artística en junio de 2021 en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Aprovechando el período de cuarentena producto del coronavirus, Claudia quiso mejorar sus conocimientos de baile, por lo que tomó unas clases virtuales, fue entonces cuando se enteró que la compañía norteamericana Movement Dance Project, integrada por expertos en baile, publicó en su portal lo que para ella sería una grandiosa oportunidad.

Proceso

La audición en la que participó Claudia se desarrolló virtualmente el pasado 13 de junio a las 2:00 pm. En la presentación hubo bailarines de Estados Unidos y Claudia por Honduras, entre otros.

La compañía mostró una coreografía de al menos 20 minutos, la cual debía ser emulada por los aspirantes. Desde su casa y vía ZOOM, Claudia, vestida de manera cómoda, comenzó a mostrar sus dotes de baile, con un carisma impresionante y con una cadencia casi magistral, lo que sorprendió a los observadores.

Claudia se enteró vía correo electrónico que entre los más de 15 participantes, ella había sido elegida para mostrarse en una presentación internacional. Sin embargo, quien deseara formar parte del selecto grupo, además de poder bailar muy bien, debía pagar alrededor de 500 dólares mensuales (más de 10,000 lempiras) para robustecer sus conocimientos a través de cursos en línea previo al evento, lo que inicialmente fue obstáculo para la joven.

"Les dije a los representantes de la compañía que tenía mucha experiencia en baile y que anhelaba participar, pero no el suficiente dinero para ello. Después de expresar mi sentir ellos dijeron que me iban a dar la beca para poder ser parte de la oportunidad que había llegado a mi vida", manifestó Claudia.

La joven tiene más de 10 años de experiencia en el mundo del baile.

Al recibir oficialmente la beca, Claudia se convirtió en parte de Movement Dance Project, una de las mejores compañías de baile, conformada por maestros y coreógrafos profesionales. La beca de 500 dólares mensuales es de junio de 2020 a junio de 2021, mientras tanto Claudia será preparada virtualmente en baile contemporáneo y hip hop, luego deberá viajar a los Estados Unidos del 10 al 13 de junio.

Al llegar a Los Ángeles, Claudia, en nombre de nuestro país, será parte de una presentación artística en un evento anual que desarrolla Movement Dance Project, compañía especialista en baile y actuación.

"Estoy emocionada y mis papás me apoyan, esta beca me servirá de mucho y los representantes de la compañía nos dijeron que en el evento de Los Ángeles seremos vistos por muchísimas personas que son importantes a nivel de la industria, lo que podría abrir ventanas para cada uno de los que se muestren en el escenario", dijo Claudia.

"Siempre he querido salir del país para bailar, conocer otras personas que manejan el baile, incluso la compañía me comentó que si en algún momento llego a vivir a los Estados Unidos, me darían trabajo en una academia que es parte de ellos para poder expandir mis conocimientos y oportunidades", añadió la artista.

Sobre Claudia

La joven baila desde los 5 años y actualmente lo practica en el Centro Artístico Sampedrano. Da clases de acrodance y también trabaja en una academia donde se enseña a bailar tap. También se está preparando académicamente, estudia licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs).