Atic secuestra documentos en Copeco por caso de hospital móvil en Villanueva

Tegucigalpa.



El Ministerio Público de Honduras continúa con las investigaciones del uso de fondos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia.



Este viernes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegó a las oficinas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para secuestrar varios documentos que den información sobre el hospital móvil instalado en Villanueva.



En un comunicado el Ministerio Público explicó que "la actividad es en seguimiento a las investigaciones en torno a la instalación de un hospital móvil en Villanueva, Cortés, pese a que no contaba con los servicios básicos".

Jorge Galindo, portavoz de la Atic, dijo que se encuentran "corroborando información para verificar documentos sobre la compra e instalación del hospital móvil de Villanueva ya que a inicio de este año el hospital se instaló sin tener los servicios básicos. Por este mismo caso ya rindió declaración el alcalde de Villanueva y otro personal. Anteriormente también se había tomado la declaración al titular de Copeco, Gabriel Rubí".

El vocero recordó que en total son 11 líneas de investigación por el manejo de los montos para manejar la pandemia de coronavirus en Honduras.

"En estos casos de corrupción estamos buscando facturas, contratos suscritos con empresas para poner estos hospitales y proveedores para poder ver con peritos cualquier posible inconsistencia", recordó Galindo.

Por su parte Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, reaccionó sobre el secuestro de documentos en Copeco y agregó que a él le tocó dar su declaración ante el Ministerio Público en meses anteriores. "Como no teníamos ningún documento, rendimos declaración al Ministerio Público diciendo que la instalación no tenía ningún servicio público. En el caso de la municipalidad de Villanueva, las pequeñas inversiones que hemos podido realizar han sido publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Público y el Tribunal Superior de Cuentas ya que no nos queremos vernos involucrados en estas compras que fueron manejadas por Copeco", manifestó el alcalde a medios de comunicación.

La Copeco instaló el hospital móvil en Villanueva en los primeros días del mes de abril, pero la clínica fue dejada en el abandono porque no contaba con servicios básicos.

El 22 de abril el Ministerio Público inició una investigación por el abandono y desuso del hospital móvil en Villanueva.

Investigaciones de uso de fondos durante pandemia

La Atic inició ayer el secuestro de documentos en Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y las secretarías de Salud y Finanza, en el marco de 11 líneas de investigación que realiza el Ministerio Público al uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia.

La Atic trabaja en tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultores con jugosos salarios y otros servicios. A estas se suma la instalación del hospital móvil por parte de Copeco en Villanueva.

Ayer también fue allanada la casa de Marco Bográn, exdirector de Invest-H, quien estaba citado ayer en la mañana para rendir su declaración en su calidad de investigado por presunto abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos; sin embargo, sus abogados presentaron una constancia médica argumentando que se encuentra convaleciente de COVID-19, por lo que la citatoria se reprogramó para el 7 de julio a las 8:30 am.