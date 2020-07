Ejecutan allanamientos por escándalo de hospitales móviles

TEGUCIGALPA.

Mientras aumenta el clamor popular para que se avance en una investigación amplia y contundente por la compra irregular de los hospitales móviles y de otros equipos médicos, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) intervino y secuestró ayer documentos en Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y en las secretarías de Salud y Finanzas.

Asimismo, en horas de la tarde agentes de la Atic y fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) allanaron la vivienda del exdirector de Invest-H Marco Bográn en la colonia Villas del Molino de la capital.

Bográn estaba citado ayer en la mañana para rendir su declaración en su calidad de investigado por presunto abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos; sin embargo, sus abogados presentaron una constancia médica argumentando que se encuentra convaleciente de covid-19, por lo que la citatoria se reprogramó para el 7 de julio a las 8:30 am.

Las “coronacompras” en Invest-H Hospitales. Compra y Pago récord. Por la adquisición de los hospitales móviles a las empresas Elmed Medical System y Hospitales Móviles, el Gobierno de Honduras pagó al contado más de 47 millones de dólares. Una auditoría de ASJ arrojó una sobrevaloración de al menos $12.3 millones. Respiradores. Llegada tardía. Invest-H compró a varios proveedores al menos 740 ventiladores mecánicos por un valorde 534.6 millones de lempiras. En varios casos los pagos se hicieron por adelantado, pero la entrega de los equipos se hará a cuentagotas hasta concluir en diciembre. Mascarillas. Sobrevaloraciones. Invest-H también compró mascarillas por un valor mayor a precios de mercado. El CNA encontró un sobreprecio de L57 millones. Una investigación de LA PRENSA también reveló sobreprecio de 16 millones por tapabocas comprados a una ferretería. Consultores. Jugosos salarios:Invest-H también contrató los servicios de consultores para asesorar la instalación de los hospitales móviles, la construcción de los planteles y la compra de equipo médico, pero los módulos ya traen su propio equipo y personal para instalarlos.

Los fiscales y personal de Medicina Forense se apersonaron a su residencia también para constatar que se encontraba indispuesto por motivos de salud.

A tempranas horas, agentes de la Atic se presentaron a las oficinas de estas dependencias para confiscar documentos relacionados con las compras de equipos médicos, respiradores mecánicos y los hospitales móviles adquiridos a Elmed Medical System y HospitalesMoviles.com.

La revisión y requisa de documentos se prolongó hasta la caída de la noche, según pudo comprobar LA PRENSA.

47.4 millones de dólares es el monto de lo pagado a las empresas Elmed Medical System y HospitalesMoviles.com, del guatemalteco Axel López por la compra de siete hospitales móviles.

Las acciones son parte de las diligencias investigativas emprendidas por la Fetccop dentro de las denuncias que de oficio se abrieron por las supuestas irregularidades cometidas en lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y otras instituciones durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

La Atic en coordinación con la Fetccop trabaja tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultores con jugosos salarios y otros servicios.

“De igual forma, la Fetccop y la Atic desde el pasado 4 de abril mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ante denuncia pública de supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del covid-19”, dijo la institución en un comunicado.

534.6 millones de lempiras pagó Invest-H a varios proveedores por la compra de 790 respiradores mecánicos , varios de los cuales llegarán hasta diciembre de este año.

También, en la Secretaría de Salud Pública se indaga sobre una compra de material y equipo de bioseguridad.

A esto se le suman otras tres líneas de investigación que desde este 1 de mayo se realizan en la regional de San Pedro Sula, en relación con la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de Invest-H en la zona norte del país.

Las investigaciones sobre el uso irregular de fondos de la pandemia se trasladaron a La Ceiba, adonde fiscales Anticorrupción investigan desde este 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con covid-19 en el Hospital General Atlántida.

Citan a la ministra de Salud

Como parte de las acciones investigativas, un equipo de fiscales y agentes de la Atic entregó una citatoria a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, para que rinda su declaración en torno a las compras de los hospitales, materiales y equipo médico por parte de Invest-H.

Tras recibir la citatoria, Flores declaró que en ningún momento la Atic secuestró documentos en la Secretaría de Salud, ya que dicha institución no se encarga de realizar las compras; pero reconoció que entregaron otra documentación debido a que sí son beneficiarios de las adquisiciones por parte de Invest-H.

“Nosotros no nos encargamos de las compras, nosotros teníamos el presupuesto, pero eso lo hacía Invest”: Alba Consuelo Flores, ministra de Salud

“La Atic ya llegó a las instalaciones, fue una reunión corta, se les dio la información que necesitaban e hicieron preguntas normales y nuestras respuestas fueron las que sabe el resto de la población. También dieron una citatoria para declarar cuando el Ministerio Público lo requiera, no dieron fecha, ellos avisarán”, manifestó.

El exdirector de Invest-H Marco Bográn ha dicho que la compra de los hospitales y los respiradores mecánicos, así como otras compras efectuadas por ese organismo, se hicieron a solicitud de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud emitió un informe en el que se desmarcó de las acciones emprendidas por Invest-H y en el que señala que la solicitud que se formuló el 16 de marzo anterior ante la llegada de la pandemia fue la compra de siete hospitales de aislamiento para la atención de pacientes infectados con covid-19 y la contratación directa de todos los servicios conexos y consultorías para su instalación.

“Instruí a todo el equipo para colaborar con la información solicitada en el proceso de investigación”: Rocío tábora, ministra de Finanzas.

Flores recordó que en abril solicitaron al consejo directivo de Invest-H información por escrito de las compras de los hospitales móviles, ya que como Secretaría de Salud debían prepararse, pero nunca hubo respuesta.

“También se le presentó al Congreso Nacional un informe que contiene todas las actuaciones de la Secretaría de Salud; pero no podemos hacer más porque nosotros no nos encargamos de las compras, la institución como tal no tiene el presupuesto, por eso se pidieron centros de aislamiento y no hospitales móviles”, agregó.

También se le entregó una citatoria a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en su condición de testigo.

La Secretaría de Finanzas emitió también un comunicado en el que reiteró que no es competencia de este Ministerio aprobar órdenes de compra, ni participa en ningún proceso de gestión y adquisiciones de otras instituciones. Tampoco autoriza órdenes de pago de otras dependencias.

Rocío Tábora, titular de Sefín, confirmó que agentes de la Atic se apersonaron a este Ministerio para solicitar información sobre dichas adquisiciones. “Instruí al personal a colaborar con toda la información solicitada por ellos en el proceso de investigación del caso de Invest-H y cualquier otro caso”, dijo la funcionaria.