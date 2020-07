El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del jueves 2 de julio

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del jueves 2 de julio de 2020.

Los agentes del Ministerio Público llegaron a la casa de Marco Bográn para secuestrar documentos que sirvan de base para las tres líneas de investigación que se siguen por compras irregulares en Invest-H durante la crisis sanitaria por la compra de hospitales móviles en Turquía, adquisición de equipo de protección de personal y ventiladores mecánicos, y contratación de consultoría entre otros servicios.

Personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestró documentos de Inversión Estratégica de Honduras en el marco de la investigación por supuestas compras irregulares durante la pandemia del coronavirus. La Atic realizó las mismas acciones en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, señaló que se reunió con los miembros de la ATIC pero que no hubo secuestro de documentos ya que esa institución no realizó compras para atender la pandemia de coronavirus. Indicó además que Salud no solicitó la compra de hospitales móviles.

Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras no compareció ante el Ministerio Público para explicar el proceso que se siguió para comprar siete hospitales móviles en Turquía. La audiencia fue pospuesta para el 7 de julio ya que sus abogados presentaron una certificación médica que indica que Bográn sigue afectado de salud.

El abogado y periodista Pablo Gerardo Matamoros, jefe de prensa del canal HCH, murió a los 54 años en una clínica privada de Tegucigalpa, donde fue ingresado por complicaciones por COVID-19 hace una semana. Los restos del comunicador fueron sepultados en Jardines de Paz Suyapa en Tegucigalpa.

El Colegio de Periodistas de Honduras lamentó el sensible fallecimiento del periodista y abogado Pablo Matamoros. "Que dolorosa noticia para mí personalmente y para el gremio periodístico nacional. Mi más sentido y enorme pésame para la familia", manifestó Dagoberto Rodríguez, presidente del gremio.

Los cuerpos del comunicador German Gerardo Vallecillo y su camarógrafo Jorge Posas fueron sepultados en el cementerio general de La Ceiba entre la consternación e impotencia de familia y amigos. El comunicador y el camarógrafo fueron asesinados a tiros por dos hombres armados.

De los cinco detenidos ayer por suponerlos responsables del doble asesinato registrado en la residencial El Naranjal, de La Ceiba, cuatro quedaron en libertad, mientras que Ramón David Zelaya Hernández sigue preso para efectos de investigación.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue dado de alta del Hospital Militar en Tegucigalpa tras superar los infiltrados neumónicos provocados por el coronavirus COVID-19. El presidente de Honduras continuará con medicamentos indicados por los médicos del Hospital Militar.

Internacional

La vuelta a la normalidad y hacia la recuperación económica tendrá que esperar después de que varios estados, entre ellos California, decidieran volver a restringir la apertura de negocios para detener un ritmo de contagios de la pandemia que este jueves volvió a registrar un nuevo máximo. Con unos 50.000 infectados por la COVID-19 en las últimas 24 horas.

La crisis económica generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2,7 millones de empresas y la pérdida de unos 8,5 millones de puestos de trabajo en América Latina, estimó la Comisión Económica para América Latina y El Caribe. La mayoría de afectadas son microempresas.

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, erigirá además del muro físico que ha prometido construir en la frontera con México una barrera "virtual", gracias a un contrato que suscribió con una empresa de tecnología de California que usará inteligencia artificial para detectar cualquier paso ilegal entre ambos países.

Venezuela decidió este jueves dar marcha atrás y suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas tras coincidir con el bloque en que hay que mantener las relaciones diplomáticas, anunciaron en un comunicado conjunto.

El juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, decidió hoy que es la Administración "ad hoc" nombrada por el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, y no la del presidente Nicolás Maduro, la que puede acceder al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

Deportes

El Real España ya planifica el Torneo Apertura 2020. El presidente del club aurinegro, Elías Burbura, anunció que 10 jugadores no seguirán en el club, en su mayoría jóvenes de la plantilla, pero no las anunció para no entorpecer las negociaciones de un futbolista con un equipo.

Un gol del español Sergio Ramos de penalti en el minuto 79, dio los tres puntos al Real Madrid (1-0) en el derbi frente a un Getafe que plantó cara y que puso en problemas al líder de La Liga de España. Una victoria que hace que el Real Madrid aumente su ventaja en el liderato en cuatro puntos, tras el empate el martes del Barcelona frente al Atlético de Madrid (2-2), con cinco jornadas por disputarse.

El francés Zinedine Zidane se ha convertido este jueves, en el partido frente al Getafe, en el tercer entrenador que más veces ha dirigido al Real Madrid en la Liga en toda su historia, con 140, y supera por uno al holandés Leo Beenhakker (139). Desde su llegada el 4 de enero de 2016, con un paréntesis desde agosto de 2018 al 11 de marzo de 2019, el técnico ha logrado un título en la competición doméstica (2016-2017) y acumula 94 victorias, 28 empates y 17 derrota; una media de 2,23 puntos por encuentro.

La fiscalía de Versalles (sur de París) pidió el enjuiciamiento del delantero del Real Madrid Karim Benzema, acusado por "complicidad de intento de chantaje" contra al también futbolista Matthieu Valbuena, indicó el jueves la fiscalía a la AFP. Este caso sobre un vídeo de contenido sexual, que estalló en 2015, puso fin a la carrera de Benzema en la selección francesa, que no le ha vuelto a convocar desde noviembre de ese año, y también a la de Valbuena, exjugador del Olympique de Marsella y del Olympique de Lyon.

El exjugador francés del Barcelona, Christophe Dugarry, actualmente comentarista radiofónico en su país, trató a Lionel Messi de "medio autista" y recomendó a su compatriota Antoine Griezmann que le eche "cojones". "¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle 'cojones' (sic) en algún momento", aseguró el exinternacional francés en su programa en la radio "RMC Sport".

Leroy Sané ya es nuevo jugador del Bayern Múnich. El futbolista alemán, de ascendencia senegalesa, abandona el Manchester City tras cuatro años y ha fichado por el club bávaro a cambio de 49 millones de euros más 11 millones en variables. El joven extremo, de 24 años, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2025.7

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, y su esposa Jelena han dado negativo en un nuevo test de coronavirus, diez días después de que ambos dieran positivo durante el Adria Tour, un torneo benéfico que organizó en los Balcanes. Ambos pasaron los últimos diez días en aislamiento, siguiendo los protocolos y medidas de seguridad por la COVID-19, indica la nota.