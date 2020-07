Estudiantes de medicina de la Unah exigen entrega de títulos

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en Tegucigalpa, capital del país, exigieron este miércoles frente al campus que se les entregue su título de médicos.

Los estudiantes aseguraron que no han recibido respuesta de las autoridades del Alma Mater. "Terminamos nuestro servicio social en marzo y la graduación estaba programada para junio de este año, pero por razones de la pandemia no se pudo realizar, ya entregamos toda la documentación y no se nos ha dado respuesta. , expresó Karla Velásquez, vocera de los estudiantes", dijo Karla Velásquez, vocera de los estudiantes.

También detallaron que lamentan la situación, ya que sin el título no pueden brindar sus servicios en un momento tan vital para el país debido a la crisis sanitaria.

"Los hospitales están colapsados y los colegas ya no pueden más con la intensidad de la pandemia en el país, no nos hemos podido colegiar, porque no nos permiten trabajar con el certificado de egresados", agregó Velásquez.

La facultad de medicina emitió un comunicado señalando que debido a la fase de contagio que se encuentra la pandemia, los procedimientos de gracuación se podrán realizar hasta que se retorne las actividades a la Unah.

Además explicaron el procedimiento que implican los trámites de graduación, lo cual pone en riesgo tanto al personal como a los estudiantes involucrados.