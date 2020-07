Persisten los malos olores en San Pedro Sula

San Pedro Sula.



Desde hace varias semanas los vecinos de San Pedro Sula reportan fétidos olores en distintos sectores de la ciudad. Todos los días, al anochecer, los reportes y comentarios en redes sociales coinciden: "huele a basura", "no se aguantan los olores", "¿qué será?".



Pero llama la atención que la noche del martes los malos olores fueron más fuertes y se reportaron en casi toda la ciudad.



Muchos ciudadanos se cuestionan si estos olores están relacionados con la COVID-19, pues nunca se habían sentido hasta semanas después de que la pandemia llegó a Honduras.



A pesar de que el reporte es a diario, hasta la fecha la Fiscalía del Ambiente del Ministerio Público no se ha pronunciado sobre lo que pasa. Por su parte, la municipalidad de San Pedro Sula informó que investigan las razones de los malos olores y que manejan varias hipóstesis.







Diario LA PRENSA consultó a sus seguidores en redes sociales los lugares en donde sentían los olores y de acuerdo a las denuncias, estos están presentes en casi toda la Ciudad Industrial.



"En colonia Reparto Lempira como a eso de las 6:00 pm hemos sentido ese mal olor", escribió Irma Andara. Esta colonia queda en la zona sureste de la ciudad.



Por otra parte Geraldina Muñoz publicó: "Ese mal olor yo en lo personal lo vengo sintiendo antes de la pandemia. Se siente como podrido o al olor del basurero muy fuerte aquí en la colonia Las Brisas de Expocentro", que es en el sector noreste de San Pedro Sula.



De acuerdo a otros seguidores, el olor se siente también en colonias como Trejo, Villas Mackay, Barandillas y Fesitranh. Incluso indican que en otros municipios del departamento de Cortés se registran los malos olores. El hedor también se ha reportado en otros países del continente.







La relación de los malos olores con la COVID-19 es la teoría o conclusión que muchas personas tienen, pero a criterio del doctor Luis Romero, infectólogo del Hospital Mario Catarino Rivas, en estos momentos es difícil decirlo porque lo único que está relacionado es el confinamiento.



"Muchos eran tan amarillistas y dijeron que eran los muertos (por cornoavirus) y no es así porque en España no hubo reporte de malos olores, ni en Quito (Ecuador); es muy difícil asociarlo", opina el médico.



Romero es uno de los cientos de ciudadanos que han experimentado los malos olores durante la cuarentena. "He percibido el olor. Al inicio pensé que eran cloacas o excremento", dijo a LA PRENSA el infectólogo, y agregó que aún no se encuentra una razón que cause el hedor.

Hipótesis de Gerencia de Ambiente

La Municipalidad de San Pedro Sula comunicó este miércoles que se investigan las causas de los malos olores en la ciudad. Cristy Raudales, gerente de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula, dijo que manejan varias hipótesis y una de estas es por el tema del COVID-19, ya que la población está utilizando más desinfectante de lo que usualmente usa, lo cual está haciendo una reacción con el alcantarillado.

Aseveró que estas denuncias no solo son de San Pedro Sula, sino también de otros municipios del territorio hondureño y ciudades de otros países como México, y “que nos hace común a todas estas ciudades es el tema del COVID-19”.



Otra de las hipótesis es el mal olor que desprende el carro de la basura, por lo que están haciendo una serie de cruces de información, por ejemplo, “si hay una denuncia en X barrio de tal día a tal hora, se hace el cruce de información con el tren de aseo para verificar si ese día pasó por ahí y en caso que no es así, se va descartando la hipótesis de que la fuente del mal olor podría ser por los lixiviados que desprende el tren de aseo”, expresó la funcionaria.



Detalló que también están investigando la hipótesis del alcantarillado, y para esto se necesita tomar muestras de la calidad de agua, las cuales se tomarán en áreas donde no hay denuncias y en donde si hay, para hacer una comparación, un análisis cuantitativo y cualitativo de la calidad de agua y si es igual en ambos lados, se descarta esta posibilidad.



También se hará un análisis de los índices de la calidad del agua del alcantarillado para determinar si están fuera de lo normal, y un análisis para mapear los lugares de donde son las denuncias con las posibles fuentes de la industria que existe en ese sector para determinar si hay una industria que esté causando esos olores.



Explicó que están realizando una serie de monitoreos de la calidad del aire que están indicando varias variables en la temperatura y la presión atmosférica.



“Estos análisis los estamos haciendo varias veces al día, por la mañana de dos a tres veces y por la noche cada hora, porque la mayor parte de las denuncias son de las 4:00 de la tarde en adelante y esta información nos servirá, por ejemplo si mañana la encuesta sumada con todo lo que tenemos mapeado de las denuncias se va a determinar que en X barrio existe malos olores y los mapas nos van indicar que ahí hubo una presión atmosférica (ya que esta indica que a menor presión atmosférica los gases suben) entonces se podría decir que es el alcantarillado sanitario”, expresó Raudales.



La funcionaria indicó que las muestras de campo que realizarán, determinarán si en una colonia las denuncias son muy frecuentes, van a validar que haya un río, canal, aguas residuales acumuladas y desechos sólidos, para tomar acciones.



“El problema que existe es que la contaminación es difusa y las hipótesis se van ir reduciendo para determinar que fuente común es en toda la ciudad y por eso en este momento no podemos decir porque cada hipótesis la tenemos que desechar de manera científica y no queremos ser irresponsables al decir que el culpable es X o Y situación si no lo tenemos comprobado científicamente”, concluyó Raudales.