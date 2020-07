Marco Bográn no pudo justificar la compra y pagos a Axel López

TEGUCIGALPA.

Marco Bográn, ahora exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), no pudo justificar documentalmente ante el consejo directivo de ese organismo la compra y los pagos de los siete hospitales móviles adquiridos al estadounidense-guatemalteco Axel López, lo que al final selló su suerte y destino al frente de la institución.

El 25 de junio anterior, el consejo directivo, conformado por María Antonia Rivera, Martha Doblado, Rocío Tábora, Patricia Pérez y Eduardo Atala, solicitaron al presidente Juan Orlando Hernández la destitución de Bográn después de escuchar sus argumentos en torno a las millonarias compras de hospitales móviles, insumos y equipo médico.

La decisión se adoptó con base en el acta número 90, contentiva de la reunión del consejo directivo realizada en los días 24 y 25 del presente mes, que en su parte resolutiva dispuso solicitar la separación inmediata del antes citado ante los graves vicios detectados en los procesos de compra.

Los 4 errores

En su comparecencia ante los directivos, el funcionario no pudo justificar cuatro garrafales acciones: la ausencia de un contrato legal para la compra de los siete hospitales, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas con Elmed Medical System, la transferencia inmediata de 1,174.4 millones de lempiras al proveedor, la inexistencia de las cartas de garantía del producto y las fechas de entrega y por último el hecho de que esas y otras adquisiciones se hicieron sin el conocimiento y la aprobación del máximo órgano de decisión de Invest-H.

Uno de los miembros del consejo directivo que habló ayer con LA PRENSA bajo condición de anonimato detalló que todas las decisiones de Bográn con relación a las compras de la pandemia se hicieron de forma unilateral y luego el funcionario pretendió que el consejo le diera por recibido su informe de gastos, lo cual no fue aceptado por la magnitud de los hechos.

Además, reveló que en las transacciones hubo otras personas involucradas, pero no proporcionó mayores detalles.

El 18 de marzo se emitió la orden de compra MAR20-2020 y el 19 se hizo la transferencia por L392.7 millones.

Asimismo, dijo que no existen garantías de que los restantes hospitales móviles lleguen al país, en vista de que Bográn no exigió al proveedor un documento legal que garantizara su entrega en los tiempos convenidos, además, no se cuenta con pruebas documentales de que estos fueron fabricados.

“No había un contrato formal de las partes, y eso fue un grave error porque él tomó una orden de compra como contrato y, aparte, no presentó ninguna garantía de los hospitales, y los tiempos de entrega y los pagos se hicieron por adelantado en un 100% ”, dijo la fuente.

El 2 de abril se emitió la orden de compra MAR30-2020 y ese día se hizo la transferencia a Elmed Medical por L781.7 millones.

Indicó que el funcionario se amparó en los decretos ejecutivos y legislativos que facultaban a Invest-H a hacer compras directas de equipos e insumos para atender la emergencia sanitaria.

El directivo indicó que por todo lo anterior no hay seguridad de que los restantes hospitales puedan llegar al país, ya que no existen garantías ni pruebas de su construcción.

LA PRENSA publicó ayer que el guatemalteco-estadounidense Axel López ocultó al director de Invest-H la fabricación de los hospitales y nunca facilitó fotografías y videos del ensamblaje de las unidades médicas, amparándose en un acuerdo de confidencialidad.