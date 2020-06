Darío Paredes, el actor hondureño que busca el sueño de Hollywood

Redacción.

Miles de hondureños emigran a Estados Unidos en busca del famoso "sueño americano", pero el caso de Darío Paredes es distinto, pues el actor y modelo hondureño está decidido a encontrar el denominado "sueño de Hollywood".

Al finalizar la escuela secundaria en Honduras, el joven hondureño (27) no dudó en mudarse a Saint Paul, Minnesota, sacando cursos para reforzar su inglés y buscando trabajo como voluntario en algunos grupos de teatro comunitario.

Al joven originario de Quimistán, Santa Bárbara, no le importaba lavar, limpiar accesorios, barrer o trapear el escenario del teatro, lo que él quería era estar cerca de las tablas, para ver los ensayos de los actores principales.

De inmediato, Dario se matriculó en la escuela para estudiar teatro y actuación en Century College en la ciudad de White Bear Lake, Minnesota. Lugar en el que comenzó su carrera al participar en varias obras como el musical "Rocky Horror Picture Show", logrando el papel protagónico, siendo este su espectáculo teatral más importante a la fecha.

"El obstáculo más grande que tuve fue el hablar inglés. Mi acento era muy fuerte, y los productores me quedaban viendo y me decían que debía mejorar mi inglés y que regresara luego. Pero todos los días me quedaba viendo los ensayos y eso me inspiraba mucho", contó el hondureño en una entrevista para Diario La Prensa vía zoom.

Carrera en Honduras

El actor también ha despertado la curiosidad de varios productores nacionales, que le han dado la oportunidad de participar en sus películas. Su debut cinematográfico fue en la película de acción Mala Nova (2018) y también aparecerá en la película de terror, "El Regreso de La Llorona", todavía sin fecha de estreno debido a la pandemia del Covid-19.

Darío Paredes también ganó el título de Mr. World Honduras y fue reconocido en todo el país como el hombre hondureño más guapo de 2018. En agosto de 2019, voló a la ciudad de Manila en Filipinas para representar a su país en el concurso de belleza masculino más prestigioso, Mr. World 2019, junto con otros 72 concursantes de todo el mundo.

Pero Darío Paredes aclara que antes de ser modelo, es un actor estudiado y preparado.

Graduado del CEA

En enero de 2019, Darío asistió a las audiciones para ingresar a la escuela de actuación CEA en Televisa, México. Su plan era expandir su carrera en México. Alrededor de 2,000 jóvenes actores audicionaron desde México y otros países latinos, el hondureño se quedó.





Dario Paredes formó parte del afortunado grupo de 19 estudiantes aceptados en Televisa. "A lo que sé ahora, soy el único hondureño graduado del CEA de Televisa" menciona el hondureño, que tampoco descarta participar en alguna telenovela o serie mexicana.

¿Su sueño?

Aunque Darío es consciente de que no es nada fácil lograr el "sueño de Hollywood", pues hay miles de actores buscando los mismos papeles, no desiste. "Mi sueño sería trabajar a la par de dos actores que admiro muchísimo, Michael Fassbender y Edgar Ramírez".

El hondureño adelantó que está más que emocionado, pues en el mes de octubre comienza a grabar una película en Estados Unidos, con un reparto de lujo. "Ya quiero que salga la noticia, para poder publicarlo, pero todavía no puedo dar muchos detalles" agregó.





"Se vale soñar" aconseja el artista a todos los jóvenes que desean incursionar en el mundo de la actuación. "Hay que trabajar muy duro, seguir las reglar y aprender a trabajar en equipo", finalizó el hondureño, que está ansioso por seguir realizando castings.