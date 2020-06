Las primeras palabras de Alfredo Hawit tras recibir libertad condicional: "Pronto en mi país"

Nueva York, Estados Unidos.

Alfredo Hawit se declara listo para regresar a Honduras luego de recibir libertad condicional, tras cuatro años y medio en Estados Unidos, donde se declaró culpable en el escándalo de corrupción conocido como "Fifagate".

El ex presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) fue sentenciado a dos años de libertad supervisada por aceptar 1,66 millones de dólares en sobornos dentro de la trama de corrupción de la FIFA.

Hawit, quien presidió la Concacaf entre el 27 de mayo de 2015 hasta el 4 de diciembre de 2015, envió una nota de voz a través de WhatsApp a sus familiares y amigos cercanos para informarles la decisión que tomó la jueza de distrito federal Pamela Chen en Brooklyn durante una audiencia virtual.

"Bueno amigos, familia y hermanos ya ahora estoy un poco más descongestionado porque tengo que seguir haciendo algunos trámites para Nueva York, pero ya todo está listo, únicamente ya mi familia está buscando vuelos. Les agradezco profundamente el apoyo a todos ustedes y lamento no haberles avisado porque esta era una sentencia extraordinaria que solo Dios la preparó. Es la primera y creo que será la única porque Diosito tenía todo listo", dice Hawit en el audio.

AGRADECIDO

Alfredo Hawit fue detenido en Suiza cuando era presidente de la Concacaf.

"Ya mi sentencia es tiempo cumplido, con libertad de dos años en Honduras y no importa lo que la prensa ponga, lo que la gente diga. Hemos sido buenas personas, pero vamos a hablar de eso después. Les agradezco a toditos, porque no voy a tener tiempo de hacerlo a todos. Solamente quiero decirles que sigamos orando, que sigamos cuidándonos porque la situación no es buena en ninguna parte del mundo. Lo más importante es que nos cuidemos y tengamos esa relación, que compartamos cuando llegue a Honduras", agrega Hawit, de 68 años de edad.

El fallo de la jueza de distrito federal Pamela Chen incluye una prohibición para Alfredo Hawit de volver a asumir cargos en la FIFA, la Concacaf o en cualquier otra organización de fútbol profesional. La FIFA le vetó de por vida el 19 de diciembre de 2016.

"HOMBRE LIBRE"

"Voy a tener que cambiar de teléfono, pero por ahora todavía podemos hacerlo. Les agradezco y la gloria no es mía, es de Dios. Bendito sea mi señor que ya soy un hombre libre, pronto en mi país, bendiciones a todos y los amo", concluyó su mensaje de voz.

Hawit será deportado una vez que disminuya la pandemia de coronavirus y que Honduras reabra sus fronteras. Los fiscales informaron que la familia del expresidente de la Fenafuth gestione con el consulado de Honduras la transportación. La jueza Chen recomendó que las autoridades migratorias permitan que Hawit se autodeporte.

En abril de 2016, Hawit se declaró culpable por dos cargos de fraude electrónico y uno cada uno por conspiración para delinquir y conspiración para obstruir la justicia. Cada cargo implicaba una posible sentencia de 20 años.