Juan Orlando Hernández pide a Sinager revisar circulación con placa vehicular

Tegucigalpa.

Las solicitudes para que se cambie la nueva medida de circulación de personas en Honduras continúan. El presidente Juan Orlando Hernández le pidió a la Mesa Multisectorial y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que la norma sea revisada y afinada.

El mandatario reconoció que la medida de restricción de circulación por número de placa, junto con la medida del último dígito de identidad, causó confusión y malestar en los hondureños.

El presidente de Honduras hizo la solicitud a la Mesa Multisectorial y a Sinager desde el Hospital Militar, en donde continúa ingresado por una neumonía causada por la COVID-19.

Medida de circulación

La medida de circulación de personas ya no solo es segmentada conforme al último dígito de la tarjeta de idendad, sino también de acuerdo al último número de la placa vehicular. La norma, que fue anunciada pasadas las 8:00 pm del domingo y entró en vigencia la mañana del lunes, es aplicable solo para los municipios de la Región #3 de la reactivación económica.

Según informó Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad, el fin de esta disposición es que circulen menos personas para evitar aglomeraciones y contagios.

Este es el calendario de circulación conforme a la placa vehicular.

Sin embargo, tras el anucio de la norma en cadena nacional los hondureños quedaron confundidos puesto que podrán salir de sus casas pero sin utilizar sus vehículos ya que no coinciden con el día de salida, mientras que otros no podrán salir ya que no cuentan con un carro propio y no hay transporte público.

Lo que sí es cierto es que autoridades de Sinager y la Policía Nacional se reunieron este lunes para analizar la efectividad de las nuevas medidas de circulación para los municipios de la Región #3.

"Hay que buscar las mejores medidas para que las personas puedan circular de manera ordenada. Son momentos bien complicados, pero entendemos que hay medidas bien fuertes y vamos a esperar qué medida toman las mesas multisectoriales", informó en horas de la tarde Jair Meza.