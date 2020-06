Alfredo Hawit recibe sentencia de 2 años de libertad condicional

Estados Unidos.



Una jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York concedió una sentencia de de tiempo cumplido más dos años de libertad condicional al hondureño Alfredo Hawit, culpable de cuatro cargos de corrupción por el FIFAGate.



El expresidente de la Concacaf y de la Fenafuth fue arrestado el 3 de diciembre de 2015 en un hotel en Zúrich, Suiza, acusado de aceptar en 2010 y 2012, como presidente de Concacaf, sobornos para otorgar los derechos de la Copa Oro y Liga de Campeones.



Además, “Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2013, a través de una empresa de mercadeo deportivo ubicada en Miami, Florida, llamada Media World, se negoció con Fenafuth la compra de los partidos durante las rondas clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol 2014, 2018 y 2022. En las negociaciones tuve contacto con una persona por teléfono y correo electrónico, así como con empleados de Media World en Miami y con otro que vivía en el área de Miami”, dijo Hawit ante el juez cuando aceptó su culpabilidad.



Alfredo Hawit fue acusado de 12 cargos y se declaró culpable de cuatro: conspiración de asociación delictiva, dos por conspiración de fraude y uno por conspiración para obstaculizar la justicia.

Aprovechó el cargo

En su relato en la Corte, el exdirectivo del fútbol dijo que ostentando el cargo de Secretario General de Fenafuth, aceptó un soborno de Media World.

“Recibí pagos de sobornos por cientos de miles de dólares de cuentas intermedias que eran manejadas por la persona que vivía en Florida. Los pagos se enviaron a cuentas bancarias en Honduras y Panamá. La mayoría de los pagos no se transfirieron directamente de Media World a mis cuentas, sino a través de otras compañías”, confesó Hawit.



Agregó que esos pagos no los recibió solo él, sino también otro funcionario de Fenafuth.



Además, en su escrito dijo que mientras fue presidente interino de Concacaf, un cómplice que vivía en Florida se contactó con él en Honduras por teléfono y correo electrónico.



“Esa persona me invitó a Argentina para reunirme con ejecutivos de una empresa de mercadeo deportivo. Los dos jefes de la Compañía Argentina de Marketing, nos invitaron a Uruguay, para continuar las discusiones. Fue cuando con otros dos oficiales de Concacaf acordamos con los ejecutivos que a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos, usaríamos nuestras influencias para premios y derechos de marketing para los torneos de fútbol”, expuso el hondureño.



Tras ese viaje aseguró que recibió aproximadamente 200 mil dólares, dinero que le envió el otro implicado que vivía en Florida.

Obstrucción

Hawit admitió en la Corte que sabía que el FBI y los fiscales estadounidenses en Brooklyn tenían una investigación en curso sobre la corrupción en el mundo del fútbol.



“En una reunión en Houston, Texas, el uno de julio de 2015, le aconsejé a mi cómplice de Florida, que creara un contrato falso entre él y la Compañía Argentina de Mercadeo Deportivo para ocultar la verdadera naturaleza del soborno de dinero que la Compañía Argentina de Marketing Deportivo había enviado.



También le dije que engañara a los agentes del FBI, para ocultar cómo vino el dinero que había recibido de la compañía argentina. Esto incluyó contratos falsos de consultoría entre los otros dos funcionarios de Concacaf que recibieron también sobornos”.