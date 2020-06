Médicos denuncian colapso de hospitales de San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso

Tegucigalpa, Honduras.

Alarmados se encuentran médicos de hospitales en San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso debido a la sobrepoblación de pacientes con COVID-19, la falta de equipo y la necesidad urgente de más personal.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, dijo a Diario LA PRENSA que los hospitales de estas tres ciudades no tienen espacio para atender a más pacientes con el virus.

El galeno explicó, que las personas están llegando en condición moderada grave, es decir, en una etapa avanzada de la enfermedad en la requieren ser internados, pero ya no hay cupo.

"La situación del país es crítica, estamos en fase cinco y las autoridades de salud dicen que aún hay espacio en la Unidad estabilizadora para Pacientes con COVID-19 en el Gimnasio Municipal y el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah); sin embargo, ahí no se puede atender a este tipo de pacientes. Una cama y un tanque de oxígeno no van a solucionar el problema que tenemos actualmente", dijo Umaña.

De continuar así, las siguientes hospitales en colapsar serán el hospital de Atlántida y hospital de Choluteca por la cantidad de su población. En San Pedro Sula es necesario cerrar los mercados pues es un alto foco de contaminación. Carlos Umaña, IHSS de San Pedro Sula

"Se necesita tecnología, laboratorios, mascarillas de alto flujo, entre otras cosas y esos centros no las tienen. La Municipalidad de San Pedro Sula ha sido clara y muy honesta en decir que no pueden recibir pacientes de este tipo. El problema es que el Gobierno le da una falsa sensación de seguridad a la población, pero la realidad es que no tenemos dónde atender a los pacientes graves", agregó el galeno.

El anestesiólogo también mencionó que, aproximadamente, el 40% de la población no ha seguido las recomendaciones antes y durante la apertura económica. "La población se ha portado muy mal. Salen a la calle como si nada y no siguen las medidas. No podemos tirarle toda la culpa al Gobierno porque las personas tampoco han hecho su parte como se debe. Cabe mencionar, que muchas empresas han actuado de forma irresponsable pues tienen trabajando a más 20% de sus empleados y esto no puede ser", agregó Umaña.

En el Instituto Nacional Cardiopulmonar (conocido como Hospital del Tórax) de Tegucigalpa, capital de Honduras, la situación también es complicada mencionó Carlos Aguilar, neumólogo de este centro asistencial y exministro de salud.

"Hay una enorme afluencia de pacientes, tenemos pocos espacios para poder recibir y atender de manera adecuada a las personas. La necesidad de insumos, equipo e infraestructura ha aumentado por este centro se ha convertido en hospital covid. Hay algunas camas que se pueden habilitar, pero no se cuenta con el recurso humano necesario, esperamos que todo esto se puede solucionar a la brevedad posible, pues la capacidad del hospital está a su máximo nivel e incluso la unidad de cuidado críticos", comentó Aguilar.

La capacidad del Hospital del Tórax está en su máximo nivel. Necesitamos equipo, mejorar la infraestructura y recurso humano de forma urgente. Carlos Aguilar, Hospital del Tórax.

El neumólogo, hizo hincapié en que se vive una situación como nunca antes. "Es frustrante y complicado trabajar en estas condiciones, de hecho, hemos comenzado una campaña con el apoyo de la Asociación de Médicos del Tórax para recolectar fondos que nos permitan hacer compras urgentes de insumos para atender la emergencia", dijo el galeno.

Explicó que las autoridades y el Estado tienen la obligación de brindar salud gratuita al pueblo, pero sostiene que no se pueden quedar de brazos cruzados, por ello se han movilizado para buscar apoyo con la sociedad. Los interesados en ayudar pueden donar a los siguientes números de cuenta de BAC: 722359341 y 730101731 a nombre de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax.

Por otra parte, Roberto Castellanos, pediatra del hospital de El Progreso, médico asistencial del IHSS en la ciudad progreseña y delegado del Colegio Médico de Honduras, afirma que el sistema de salud en el país se encuentra en calamidad.

"En la clínica covid del IHSS se atienden a diario 50 pacientes y en el triaje del Hospital de El Progreso el promedio es similar. La sala de COVID-19 tiene una capacidad de 31 camas, pero en las últimas 48 horas hemos tenido 42 pacientes, superando la capacidad. Además, estamos trabajando con médicos generales y carecemos de especialistas para hacerle frente a la emergencia", detalló Castellanos.

Además, comentó que la Secretaría de Salud, a través de fondos donados por el BID, prometió la cantidad de 11 millones de lempiras para la sala de covid del hospital de El Progreso desde hace dos meses, pero aún no lo han recibido.

Tenemos personal contaminado con el virus y necesitamos equipo de forma inmediata. Roberto Castellanos, Hospital El Progreso

"En este hospital tenemos cuatro pediatras contaminados con coronavirus, cuatro médicos de otros servicios también positivos, dos médicos del servicio, tres enfermeras y una enfermera hospitalizada en el IHSS de San Pedro Sula a causa del virus", explicó el galeno.

"Quiero mencionar que una fundación en Roatán coordinada por la licenciada Sondra Kirconell en San Pedro Sula, nos donó 10 aparatos para proporcionar oxígeno de alto flujo y estamos esperando a que Fuad Hawit, quien ha sido comisionado para hacer la entrega de este equipo, lo haga en las próximas horas, ya que necesitamos instalarlos urgentemente para atender a los pacientes ", comentó Castellanos.

Por último, el galeno concluyó que la situación actual es un reto y que no cuentan con el apoyo de las autoridades en la ciudad progreseña. Sin embargo, el lunes esperan reunirse con el Comité de Emergencia Municipal (Codem) para tomar las acciones necesarias.

- Cifras COVID-19 en Honduras -

Honduras registra unos 15,994 contagiados de COVID-19, desde que a mediados de marzo fueron confirmados los primeros dos enfermos, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Hay 1,115 personas hospitalizadas: 352 en estado grave, 54 en cuidados intensivos y 709 estables. La cifra de las nuevas personas recuperadas asciende a 1,678.