"Nuevo Código Penal no se puede derogar, pero sí reformar", afirma Mario Pérez, vicepresidente del CN

Tegucigalpa, Honduras.

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Mario Pérez dijo este viernes que el nuevo Código Penal que ya entró en vigencia no se puede derogar, pero si se pueden hacer reformas.



Pérez, indicó que el CN está abierto para trabajar con las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo y las nuevas que podrían remitir sobre diferentes temas relacionados al Código Penal vigente.



“Debemos ir preparando todo el paquete de reformas, tenerlas listas y en su momento cuando ya no exista la situación de emergencia se discutirían y se aprobarían de forma rápida”, destacó.

Asimismo, el diputado nacionalista comentó que las iniciativas previas que han sido recibidas están trabajadas, pero se está esperando la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que sin ello la Constitución no permite que se discutan reformas o derogaciones de un código.



Según Pérez, una vez cumplidos todos los requisitos legales el Poder Legislativo está listo para realizar cualquier proceso de reformas del Código Penal u otra ley en materia de seguridad.



“Es imposible derogar el Código Penal en esta misma Legislatura, el Congreso Nacional ya tomó una decisión sobre derogación que fue la iniciativa ciudadana presentada por varias organizaciones”, añadió.



De igual forma el diputado comentó que en una misma Legislatura no se puede discutir dos veces un proyecto por lo que se deberá realizar hasta el próximo año.