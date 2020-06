Derogar o reformar el nuevo Código Penal pide Presidencia

TEGUCIGALPA.

Los desacuerdos y diferencias con respecto a la vigencia e implementación del nuevo Código Penal salieron a flote anoche entre el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia, luego de que esta última anunciara su decisión de solicitar formalmente su abrogación total o su reforma profunda, lo cual no es compartido por la directiva del parlamento hondureño.

Todo lo anterior tuvo su génesis cuando un grupo de 67 diputados de la oposición abrogara el miércoles la nueva normativa penal en una sesión catalogada por la junta directiva de ilegal, pero que el Gobierno casi reconoció al anunciar que analizaría la solicitud de estos diputados de sancionar la medida.

Recurso. Sala de lo Constitucional recibió recurso de inconstitucionalidad contra nuevo Código Penal, vía electrónica, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Fue registrado con el número 486-2020.

“Con relación al nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue totalmente el mismo o en su caso se hagan reformas profundas socializadas con todos los sectores”, escribió anoche en su cuenta de Twitter Ebal Díaz, ministro de la Presidencia.

Díaz agregó que el Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo; no obstante, “pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y la lucha contra la violencia, las que no fueron consideradas”.

"El código está en vigencia, se puede abrogar solo que el Presidente lo sancione”: Ramón Barrios,

abogado penalista

“Creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal en momentos en que el país sufre una de las más grandes pandemias de su historia”, agregó a renglón seguido el funcionario.

Casi de inmediato, el secretario del parlamento, Tomás Zambrano, respondió que el nuevo Código Penal cumplió con todo el trámite legal para su vigencia como cualquier otra ley del país.

En ese sentido, agregó que se pueden presentar las reformas necesarias y el Congreso está con la apertura para recibir propuestas de reformas de las bancadas, de la sociedad civil y del Poder listos a escucharlos a todos”, añadió.

Corte admite recurso

Más temprano, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el nuevo Código Penal, sin suspensión del acto reclamado.

Fue interpuesto por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 130-2017, que fue publicado en La Gaceta el 10 de mayo de 2019. El CNA argumentó que la normativa penal que entró en vigencia infringe preceptos constitucionales, por lo que instaron a la Sala de lo Constitucional que ejerza el control de las leyes y hagan efectiva la declaratoria de inconstitucionalidad y libere comunicación al Congreso Nacional.

Legal o ilegal

Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, dijo que la convocatoria por parte de los diputados de la oposición es ilegal, porque el Congreso Nacional está en un período normal de sesiones ordinarias y no cabe convocar a extraordinarias, por lo que el artículo 191 no puede aplicarse.

“La convocatoria por parte de los diputados de la oposición es ilegal, esa sesión no tiene indicios de ser una sesión regular del Congreso Nacional. La facultad de convocar a sesiones la tiene el secretario según la ley orgánica del Poder Legislativo. Mientras no haga una formal convocatoria no se puede, aunque haya quórum”, dijo Barrientos.

Cronología del Código Enero 2018. Los diputados aprueban los últimos artículos del nuevo Código Penal y le dan un periodo de vacatio legis. Mayo de 2019. Se publica en el Diario Oficial La Gaceta el nuevo Código y fija noviembre para que entre en vigor. 4 nov. 2019. El Congreso aprueba una nueva vacatio legis de 6 meses que expira el 10 de mayo del presente año. 25 junio 2020. Entra en vigencia Código mientras el Poder Ejecutivo no sancione o vete la abrogación presentada.

En contraste, Ramón Barrios, penalista, dijo que la sesión en el Congreso fue un acto lícito, amparado en los artículos 190 y 191 constitucional, que buscó abrogar el Código Penal y como el presidente Mauricio Oliva no la dio, obligó a la autoconvocatoria y hubo quórum.

“Eso da la legalidad más allá que el reglamento interno del Congreso Nacional. Pero hoy tenemos nuevo Código Penal, se puede abrogar solo que el Presidente de la República sancione el decreto, si lo veta hasta allí llegará y queda en vigencia”, dijo Barrios.

Hermes Ramírez, asesor del Congreso, consideró que el nuevo Código tiene plena vigencia y un sentido de obligatoriedad en su aplicación y no existe ninguna limitación de índole constitucional. “Lamento la interpretación errónea y delicada que hace el Ejecutivo a través del ministro Ebal Díaz al sugerir su derogación”, lamentó.

Se dio espacio a todos los sectores para que expusieran sus observaciones. Mauricio Oliva, presidente Congreso Nacional

Por su lado, el diputado presidente Mauricio Oliva confirmó que el Código Penal entró en vigencia. “Según la legislación hondureña, ya entró en vigencia. Es una herramienta que ha recibido una vacatio legis de un año y 45 días. Se abrió espacio a todos los sectores para que expusieran sus observaciones y recomendaciones”, dijo Oliva.

“Lamento que se haya dado una polémica en horas previas a la aplicación del Código, en momentos cuando la prioridad es salvar la vida de los enfermos de covid-19. Pero se ha actuado con seriedad, objetividad y responsabilidad, y se socializó de manera amplia y democrática”, dijo.

Mientras tanto, Mario Pérez, vicepresidente del Congreso, dijo que no hay más espacio para vacatio legis porque Honduras tiene en vigencia un nuevo Código Penal.

Denuncian a diputados

Más temprano, la junta directiva del Legislativo interpuso una denuncia contra varios diputados de la oposición que participaron en la reunión extraordinaria del pasado miércoles en la que se abrogó el polémico Código Penal.

En la denuncia solicitaron al Ministerio Público emita un requerimiento fiscal contra varios parlamentarios a quienes acusa de cuatro delitos: usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y delitos contra la forma de gobierno.

La denuncia fue presentada por la abogada Karen Lorena Márquez, apoderada legal del Congreso Nacional. El escrito, además, expresa que la reunión en la que se eligió una junta directiva provisional, es ilegal porque se violentó el artículo 57 de la Ley Orgánica del Congreso.