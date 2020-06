Marco Bográn hizo la compra sin visto bueno de directiva de Invest-H

TEGUCIGALPA.

El Consejo Directivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) no estuvo al tanto ni autorizó la compra de los siete hospitales móviles por 47 millones de dólares a la sociedad Elmed Medical Systems y Dba Mobil Hospitals, reconoció ayer ante el Congreso Nacional el director ejecutivo de ese organismo, Marco Bográn, a quien el Ministerio Público le abrió una investigación por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

En medio de un escándalo por la supuesta compra viciada de los referidos hospitales, Bográn compareció por la plataforma Zoom ante una comisión especial para rendir un informe pormenorizado de la contratación, que ha sido denunciada de ilícita por la empresa turca SDI Global LLC, cuyos ejecutivos aducen que se falsificaron sus registros y facturas para cerrar el trato con el Gobierno de Honduras.

La interpelación a Bográn fue impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, quien para ese fin designó una comisión integrada por los diputados Mario Pérez (PN), quien presidió la reunión; Juan Diego Zelaya (PN), Felícito Ávila (DC), Mario Segura (PL), Francisco Paz (Libre), Doris Gutiérrez (Pinu), Karen Ortega (AP), Rodolfo Dubón Bueso (PN), Iveth Matute Betancourt (PN) y Mario Noé Villafranca (UD).

Los diputados durante la interpelación a Marco Bográn.

Acompañado de varios de sus colaboradores, Bográn, quien no salió en pantalla aduciendo que está recuperándose por el covid-19, respondió por espacio de tres horas las preguntas de los diputados, algunos de los cuales cuestionaron su proceder y exigieron su renuncia para permitir al Ministerio Público continuar con las investigaciones en su contra.

Sus respuestas fueron vagas y evadió hábilmente algunas de las consultas más controversiales, como cuando se le preguntó sobre los pagos realizados por adelantado, las garantías de la compra y sobre su relación con el representante de la empresa proveedora Axel López, a quien SDI Global LLC acusó de cometer fraude al haber copiado su propuesta con número de referencia y crear una oferta falsa con su logotipo.

Por el bien del pueblo esperamos que los hospitales móviles que se han comprado lleguen al país. Mario Pérez, presidente de Comisión

Al inicio de su comparecencia, Bográn leyó un informe del plan de adquisiciones de los hospitales móviles de 91 y 51 camas que serán instalados en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán y Choluteca, así como las especificaciones técnicas de cada una de las unidades médicas.

Aseguró, como lo ha venido repitiendo en los últimos meses, que los dos primeros hospitales estarán desembarcando en Puerto Cortés el 16 de julio del año en curso y una vez realizado el desaduanaje y transporte, la instalación se realizará entre el 24 de julio y el 11 de agosto. Los restantes cinco hospitales, dijo que llegarán en las próximas seis semanas después del desembarque de los primeros dos.

Sigue investigación La Comisión del Congreso Nacional también llamará a dar explicaciones a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Posteriormente, Bográn se sometió a las preguntas de los parlamentarios, entre los cuales, se le consultó si el país estaba frente a una gran estafa, a lo que el funcionario negó rotundamente.

“Según la información que tengo es que no estamos frente a una estafa, la guía de embarque que hemos presentado demuestra que los contenedores vienen en camino y llegarán a Puerto Cortés entre el 7 y 9 de julio con los dos primeros hospitales móviles para San Pedro Sula y Tegucigalpa”, dijo.

Consultado sobre cómo se contactó con el proveedor Elmed Medical System y su representante Axel López, Bográn argumentó que se hizo mediante “un barrido” en internet de todas las ofertas y soluciones que otros países habían analizado y tomado en cuenta como probables soluciones.

También se le consultó si sabía que Axel López era investigado por estafa en EUA, a lo que respondió que no había recibido ningún documento de ningún gobierno “que nos señale que el hombre es un estafador o que tiene orden de captura o está siendo investigado por el FBI”.

Bográn explicó que los hospitales vienen equipados con laboratorios y equipos de microbiología, camas de emergencia, monitores de signos vitales, carros para UCI, unidad de rayos X, sistema eléctrico y trituración de desechos y otros insumos, etc.

También justificó que el pago se hizo por adelantado en marzo porque se buscaba garantizar la entrega de los hospitales y evitar que un proveedor con mayor capacidad económica los acaparara.

Asimismo, argumentó que no hubo contrato de por medio porque la orden de compra constituye un contrato por sí mismo, porque ahí están establecidos los tiempos y condiciones de la entrega y los términos de la compra.

El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, cuestionó a Bográn por su opacidad y dijo que este incumplió con la Ley de Transparencia porque no publicó las facturas de compras hechas, ya que pagaron el 100% del valor de la compra, las órdenes de compra están en idioma diferente al español, no publicaron las garantías de cumplimiento y de la calidad, no hay contratos de la compra, no hay resolución del Consejo de Administración que autorice las compras, no hay acta de la comisión de compras que identifique al proveedor y tampoco publicó las transferencias hechas al proveedor.

Bográn leyó un informe del plan de adquisiciones de los hospitales móviles.

Decisión unilateral

A la consulta de Segura en el sentido de si las máximas autoridades de Invest-H aprobaron la compra de los hospitales, el interpelado respondió: “No, ellos no aprobaron las compras, ni el plan de adquisiciones de la emergencia, esa decisión se tomó porque estamos y seguimos todavía en una condición de emergencia”.

No obstante, justificó que las compras de los siete hospitales y los respiradores mecánicos se hicieron como parte de un requerimiento de la Secretaría de Salud y del mismo tuvieron conocimiento los miembros del Consejo de Ministros y el Presidente de la República.

Datos 7.9 Millones de dólares. Es el valor por cada unidad hospitalaria de 91 camas. Estos hospitales serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y Choluteca 5.9 Millones de dólares. Es el valor por cada unidad hospitalaria de 51 camas. Estos serán instalados en La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Juticalpa y Danlí.

Los diputados Doris Gutiérrez, Francisco Paz y Mario Segura cuestionaron los argumentos de Bográn y plantearon su destitución o mínimamente su renuncia para dar paso a una investigación.

Al final, Bográn dijo que no renunciará de su cargo y que de lo único que se arrepiente es no haber tomado estas decisiones oportunamente.

6 interrogantes

La interpelación contra el director ejecutivo de Invest-H consistió en dos rondas de tres preguntas por cada miembro de la comisión de diputados. Muchas de las interrogantes fueron muy incisivas y para algunas el funcionario no tuvo respuestas claras y contundentes. A continuación algunas de las interrogantes formuladas:

1 ¿El Consejo directivo de Invest autorizó la compra? R/ No, ellos no aprobaron las compras, ni el plan de adquisiciones de la emergencia, esa decisión se tomó porque estamos y seguimos todavía en una condición de emergencia, como lo hemos hecho aún en ocasiones en las que no hay emergencias, la Unidad Ejecutora procede con las adquisiciones y luego las lleva a ratificación de nuestro Consejo Directivo.

2 ¿Por qué se eligió esta compañía, cuáles fueron los motivos? R/ Lo hicimos basado en esos factores: un proveedor que nos ofertara una resolución integral, que nos permitiera atender la pandemia de la manera más pronta posible, y segundo que esa solución nos permitiera atender la red integral de servicios de salud, una vez pasada la pandemia de modo que la inversión no fuera perecedera.

3 ¿Cómo encuentra la empresa de Axel López ? R/ No obtuvimos una recomendación particular de él, es más, no se le buscó a él como persona individual, él es el representante de una compañía, lo que nosotros buscamos fue la solución integral que la encontramos y nos abocamos con la compañía y él es una de las personas con las que hemos tratado dentro de la compañía.

4 ¿Esto se consultó con el Gobierno o Invest tomó sola la decisión?



R/ La Secretaría de Salud mandó un requerimiento. La decisión de los hospitales móviles fue discutida ampliamente con varios miembros del gabinete, incluyendo la junta interventora del Seguro Social, donde evaluamos esta solución integral de hospitales móviles, junto a varios miembros del gabinete y el Presidente de la República.

5 ¿En la compra de los hospitales médicos, estamos frente a una estafa?



R/ Según la información que tengo es que no estamos frente una estafa, la guía de embarque que hemos presentado demuestran que los contenedores vienen en camino y llegarán a Puerto Cortés entre el 7 y 9 de julio con los dos primeros hospitales móviles para San Pedro Sula y Tegucigalpa.

6 ¿Por qué se pagó el 100% del monto del valor de los hospitales? R/ En ese momento, vimos diversas noticias de la confiscación, de insumos y equipos en diversos países, en especial de Europa. El objetivo era el pago de 100% para garantizar la entrega y evitar que otro comprador se adelantara con la compra de mayor volumen y se posicionara de primero en la lista.