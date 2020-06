María Antonieta Bográn: “No tengo, ni he tenido, ninguna relación” con Axel López

Tegucigalpa, Honduras.

La exdesignada presidencial de Honduras, María Antonieta Guillén de Bográn, negó vinculación con Axel López, un guatemalteco-estadounidense, representante de ELMED Medical Systems Inc. y de HospitalesMóviles.com, empresas que vendieron siete hospitales móviles al Gobierno de Honduras para atender la pandemia del COVID-19.

Bográn, mano derecha del expresidente Porfirio Lobo Sosa en la gestión 2010-2014, emitió un comunicado luego que circulara en redes sociales una fotografía en la que aparece con Axel López.

López fue denunciado por la empresa de Turquía SDI Global LLC de usar su logotipo para crear "una propuesta falsa" para hacer la transacción y vender los hospitales a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), cuyo director es Marco Bográn. La acusación ha sido desvirtuada por las partes acusadas.

Imagen que es viral en redes sociales y que muestra a la exdesignada María Antonieta Bográn estrechando su mano con el hombre supuestamente identificado como Axel López.

“He visto en redes sociales una fotografía y una serie de comentarios y aseveraciones las cuales niego categóricamente. Mi desempeño como funcionaria pública culminó en enero de 2014”, dice María Antonieta Bográn en el documento.

“No tengo, ni he tenido, ninguna relación con la persona, que de manera mal intencionada han pretendido hacer ver. La foto que exhiben corresponde a por lo menos 8 años atrás. Así como esta fotografía, igualmente existen muchísimas más con cientos de personas a las cuales atendí o conocí dentro de mis funciones durante el periodo 2010-2014”, agregó.

Axel López, el hombre en medio del escándalo por la compra de hospitales en Honduras https://t.co/49jhMbjtR8 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) June 24, 2020

La ex vicepresidenta de Honduras se solidarizó con el pueblo hondureño debido a la crisis sanitaria por la pandemia y aclaró que: “No mantengo relación profesional ni comercial con el Gobierno, ni de manera directa, ni a través de empresa alguna".

Reiteró "que las responsabilidades son individuales, es por ello que en mi caso respondo dando la cara como siempre lo he hecho". Advirtió que “todo aquel que me atribuya una responsabilidad que no me corresponde, sustentado en una fotografía ocasional, tendrá que responder, ya que ante todo defenderé el honor de mi nombre y el de mi familia”.

Marco Bográn reconoce que no consultó sobre compra de hospitales móviles https://t.co/7JXzfgh5Rx — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) June 24, 2020

El Congreso Nacional, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otros sectores del país han exigido una exhaustiva y transparente explicación y rendición de cuentas sobre dicha compra y el resto de operaciones realizadas por Invest-H durante la crisis por la pandemia del coronavirus.