Marco Bográn reconoce que no consultó sobre compra de hospitales móviles

Tegucigalpa.



Marco Bográn, director ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), compareció este martes ante el Congreso Nacional mediante una sesión virtual, para dar un informe sobre la compra de los hospitales móviles en los que se atenderán pacientes con COVID-19.



Tras dar detalles del proceso de selección de proveedor, descripción de los hospitales y compras de los mismos, Marco Bográn respondió a las preguntas de varios diputados de todas las bancadas del Poder Legislativo.

Procedimiento de la compra

Marco Bográn explicó que el equipo de Invest-H analizó las compras de hospitales y equipo médico que hicieron los demás países afectados por la COVID-19, y tras hacer evaluaciones se determinó efectuar las compras con ELMED Medicals y HospitalesMóviles.com.

Sin embargo, dijo que la compra fue directa por lo que "no consultamos con el consejo directivo porque ya estaba la pandemia y las videoconferencias hasta ese momento se estaban implementando. Tomamos las decisiones y luego las llevamos al consejo directivo sobre todas las adquisiones".

Llegada de los hospitales

Marco Bográn aseguró que el buque que trae los dos hospitales móviles llegarán entre el 7 y 9 de julio a Puerto Cortés.

Detalló que diez técnicos llegarán al país para realizar el proceso de armado e instalación de los hospitales móviles, apoyados por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras.



Sin embargo, la puesta en marcha de los hospitales móviles dependerá del desaduanaje, traslado a San Pedro Sula y Tegucigalpa y el esamblado, acotó. Bográn indicó que el funcionamiento de los mismos dependerá de la Secretaría de Salud, ya que Invest-H solo se encarga de la compra e instalación.

¿Y los restantes cinco hospitales?

El director ejecutivo de Invest-H confirmó que se pagó el 100% de los hospitales (valorados en casi 48 millones de dólares, unos 1,200 millones de lempiras), pero que en julio solo llegarán dos.



Explicó que los otros cinco llegarán seis semanas después, es decir que a mediados o finales de agosto. "No llegarán los siete hospitales porque el proceso de fabricación impedía que el constructor los tuviera al tiempo y se priorizaron los de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más afectadas", informó.



El director de Invest-H indicó son tres los hospitales móviles equipados con 91 camas y otros cuatro con 51 camas.



Dijo también que la decisión de comprar hospitales móviles y no equipar los existentes o construir nuevos fue tomada por la Secretaría de Salud.

Sobre Axel López

El nombre de Axel López salió a relucir luego de que la compañía SDI Global LLC lo señalara de vender de forma fraudulenta los hospitales móviles a Honduras.

Consultado sobre esta persona, de nacionalidad guatemalteca-estadounidense, Marco Bográn dijo: "no he recibido ningún documento de ningún gobierno que nos señale que el hombre es un estafador o que tiene orden de captura". En ese sentido aseguró: "con la información que tengo en mano no estamos en una estafa; (con fotos) de los buques y guías demuestro que los hospitales vienen en camino".

"No renunciaré"

Ayer se conoció que el FBI está investigando el supuesto fraude involucrado en la compra de los siete hospitales móviles, por lo que Bográn negó ser investigado por los federales. "No, no estoy siendo investigado por el FBI", respondió a un diputado.

Marco Bográn finalizó su comparecencia diciendo: "no renunciaré a mi cargo y de lo único que me arrepiento y me siento culpable es de no haber tomado estas decisiones antes".



Este fue un resumen de la comparecencia de Marco Bográn ante una comisión especial del Congreso Nacional. El director de Invest-H fue llamado también por el Ministerio Público para declarar ante la Fiscalía contra la corrupción pública.